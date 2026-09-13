Naza, tutto quello da sapere sul film che fa arrabbiare Israele e il ministro Ben Gvir che accusa i registi

Il titolo si riferisce all’acronimo militare ebraico Nezek Agavi , che significa “danno collaterale” o il numero previsto di vittime civili ritenuto “accettabile” o calcolato durante un attacco dell’esercito israeliano.

Girato di notte sui tetti di Tel Aviv, il film raccoglie le testimonianze anonime di diversi ufficiali dell’intelligence e soldati israeliani che raccontano i meccanismi della calcolata uccisione di massa dei civili palestinesi a Gaza.

Il documentario punta a mostrare la “normalizzazione” della guerra e la burocratizzazione della morte attraverso la voce e la testimonianza di chi l’ha eseguita o programmata.

Il successo di Naza a Venezia

Naza, in uscita evento dal 28 al 30 settembre, ha ricevuto a Venezia il Premio speciale della giuria.

Il documentario, che dura 80 minuti, ha ottenuto una standing ovation di 24,5 minuti alla sua prima, la più lunga mai registrata alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il film si basa su inchieste realizzate tra il 2023 e il 2025 e pubblicate dal magazine israelo-palestinese +972 Magazine, dalla testata in ebraico Local Call e dal quotidiano britannico The Guardian.

“Abbiamo realizzato questo film spinti dal dovere di usare la nostra posizione di israeliani per analizzare i sistemi dietro all’uccisione di massa di civili palestinesi di cui il nostro Paese è responsabile”, hanno detto Abraham e Szor.

“Ciò che ci ha spiazzato è capire che questi sistemi di controllo erano già preesistenti molto prima del 7 ottobre e che quindi c’era un sistema di sorveglianza a tappeto dei palestinesi in atto da diversi anni”, hanno aggiunto

L’Idf contro il film

L’esercito israeliano, l’Idf ha contestato ufficialmente il film le testimonianze in forma anonima usate dagli autori, sostenendo che anche se fossero realmente militari fanno “affermazioni che esulano dalle competenze di soldati di grado inferiore”.

Un comunicato parla poi di un “uso scorretto della terminologia giuridica” e di “contraddizioni assurde”. Secondo l’Idf poi “le decisioni su azioni e attacchi sono prese da esseri umani” e non dall’intelligenza artificiale.

“Abbiamo contattato molte più persone delle ventiquattro presenti nel film: non tutti hanno accettato. Accuse così gravi non potevano basarsi su poche fonti. Avevamo bisogno di molte voci per ricostruire il sistema dall’interno”, hanno replicato gli autori.