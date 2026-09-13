Naza, tutto quello da sapere sul film che fa arrabbiare Israele e il ministro Ben Gvir che accusa i registi
Dopo il successo a Venezia, i registi del documentario Naza vengono attaccati da Ben Gvir: "Vergogna, diffamate i nostri eroici combattenti"
“Siete una vergogna e un disonore per l’intero popolo d’Israele. Andatevene”. Con queste parole il ministro della Sicurezza israeliano, Itamar Ben Gvir, si è ricolto a Rachel Szor e Yuval Abraham, i registi israeliani del film Naza, che al Festival del Cinema di Venezia ha ricevuto un Premio Speciale della Giuria. Ben Gvir li ha accusati di diffamare “i nostri eroici combattenti”, cioè i soldati dell’Idf.
- Naza, la reazione di Ben Gvir
- Perché Naza fa arrabbiare Israele
- Il successo di Naza a Venezia
- L'Idf contro il film
Naza, la reazione di Ben Gvir
La reazione di Ben Gvir al film Naza è stata affidata a un post sui social.
“A coloro che diffamano i nostri eroici combattenti, che rischiano la loro vita affinché possiamo vivere in pace e sicurezza, io dico: voi siete una vergogna e un disonore per l’intero popolo d’Israele. Andatevene”, ha scritto il ministro della Sicurezza israeliano.
“Sono sicuro che i vostri amici, i nostri nemici di Hamas a Gaza, vi accoglieranno a braccia aperte!”, ha aggiunto Ben Gvir.
Perché Naza fa arrabbiare Israele
Naza è un documentario d’inchiesta presentato in concorso all’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, diretto dai registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor.
I due registi erano già noti per il pluripremiato No Other Land, film che mostrava le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania.
Il successo di Naza a Venezia
Naza, in uscita evento dal 28 al 30 settembre, ha ricevuto a Venezia il Premio speciale della giuria.
Il documentario, che dura 80 minuti, ha ottenuto una standing ovation di 24,5 minuti alla sua prima, la più lunga mai registrata alla Mostra del Cinema di Venezia.
Il film si basa su inchieste realizzate tra il 2023 e il 2025 e pubblicate dal magazine israelo-palestinese +972 Magazine, dalla testata in ebraico Local Call e dal quotidiano britannico The Guardian.
“Abbiamo realizzato questo film spinti dal dovere di usare la nostra posizione di israeliani per analizzare i sistemi dietro all’uccisione di massa di civili palestinesi di cui il nostro Paese è responsabile”, hanno detto Abraham e Szor.
“Ciò che ci ha spiazzato è capire che questi sistemi di controllo erano già preesistenti molto prima del 7 ottobre e che quindi c’era un sistema di sorveglianza a tappeto dei palestinesi in atto da diversi anni”, hanno aggiunto
L’Idf contro il film
L’esercito israeliano, l’Idf ha contestato ufficialmente il film le testimonianze in forma anonima usate dagli autori, sostenendo che anche se fossero realmente militari fanno “affermazioni che esulano dalle competenze di soldati di grado inferiore”.
Un comunicato parla poi di un “uso scorretto della terminologia giuridica” e di “contraddizioni assurde”. Secondo l’Idf poi “le decisioni su azioni e attacchi sono prese da esseri umani” e non dall’intelligenza artificiale.
“Abbiamo contattato molte più persone delle ventiquattro presenti nel film: non tutti hanno accettato. Accuse così gravi non potevano basarsi su poche fonti. Avevamo bisogno di molte voci per ricostruire il sistema dall’interno”, hanno replicato gli autori.