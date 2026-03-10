Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 19 arresti e numerose perquisizioni il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro la ‘Ndrangheta tra Crotone e Isola di Capo Rizzuto, con il coinvolgimento di strutture carcerarie in diverse regioni italiane. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nelle prime ore di oggi e ha permesso di colpire duramente le cosche locali per associazione mafiosa, estorsione, rapina e traffico di stupefacenti aggravato dal metodo mafioso.

Un’operazione coordinata su più fronti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Crotone, il Reparto Anticrimine di Catanzaro, il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri e la Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone. Il dispositivo è stato rafforzato dal supporto dei Comandi Provinciali di Cosenza e Catanzaro, del Nucleo Cinofili, dell’8° Nucleo Elicotteri e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia.

Le misure cautelari e le perquisizioni

Nel dettaglio, sono state eseguite 19 ordinanze di custodia cautelare, emesse dal G.I.P. Distrettuale presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Di queste, 18 persone sono finite in carcere e 1 persona agli arresti domiciliari. Tra gli indagati, 5 soggetti erano già detenuti per altre cause. Le accuse, a vario titolo, riguardano associazione di tipo mafioso, estorsione, rapina impropria, accesso indebito ai dispositivi di comunicazione da parte di detenuti e reati in materia di sostanze stupefacenti, aggravati dal cosiddetto metodo mafioso.

Contestualmente, sono stati notificati 19 decreti di perquisizione e le informative di garanzia agli indagati, per le ipotesi di reato sopra menzionate.

Le indagini: metodi e risultati

L’attività investigativa si è sviluppata dal gennaio 2024 al luglio 2025 e ha previsto osservazioni, pedinamenti, controlli, intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre all’uso di captatori informatici. Un contributo fondamentale è arrivato dalle dichiarazioni di 11 collaboratori di giustizia.

Le indagini si sono affiancate alle precedenti operazioni “BLIZZARD – FOLGORE” e “BLACK FLOWER”, già rivolte contro le cosche della ‘Ndrangheta isolitane. Grazie a queste attività, è stato possibile far luce sulle dinamiche criminali della consorteria nota come Locale di Isola di Capo Rizzuto e, in particolare, sulle cosche “ARENA”, “MANFREDI” e “NICOSCIA”.

Le cosche e la loro resilienza

Le investigazioni hanno documentato la capacità delle cosche di ricompattarsi e mantenere la propria operatività, nonostante i duri colpi subiti nel 2025 e all’inizio dell’anno in corso. Gli organigrammi attuali vedono la presenza sia di elementi “veterani” sia di nuove leve, spesso familiari o conviventi di soggetti già detenuti in seguito a precedenti operazioni di polizia.

Estorsioni aggravate dal metodo mafioso

Tra i gravi episodi documentati figurano 5 estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Le vittime sono state un noto circo itinerante, presente a Isola di Capo Rizzuto per circa 10 giorni nel giugno 2024, un panificio, un supermercato affiliato a una catena internazionale, un’impresa edile locale e un’azienda della provincia di Messina che forniva mezzi a una società della provincia di Salerno, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici sul territorio isolitano. In quest’ultimo caso, diversi veicoli sono stati danneggiati, con un danno stimato in circa 500.000 euro.

Il sostegno economico alle famiglie dei detenuti

Le indagini hanno inoltre accertato l’esistenza di una “bacinella”, una sorta di fondo comune destinato a sostenere economicamente le famiglie dei detenuti e a coprire le spese legali. Questo fondo veniva alimentato grazie ai proventi delle attività illecite, in particolare l’approvvigionamento e lo smercio di hashish ed eroina tramite canali napoletani, di Reggio Calabria e albanesi, questi ultimi attestati nella periferia milanese.

Un episodio significativo è rappresentato dal sequestro di 1,100 kg di eroina, effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Scandicci l’8 ottobre 2024, su richiesta degli investigatori.

Lo smercio di droga nella provincia di Crotone

Il traffico di sostanze stupefacenti riguardava l’intera provincia di Crotone, con una particolare intensificazione nei periodi estivi e durante le festività natalizie e pasquali. Le indagini hanno permesso di ricostruire i canali di approvvigionamento e distribuzione, confermando la presenza di una rete ben organizzata e radicata sul territorio.

Le città coinvolte nell’operazione

L’operazione ha interessato numerose località: Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Tolmezzo, Spoleto, Cassino, Napoli Secondigliano e Catanzaro Siano. Le attività investigative e i provvedimenti sono stati eseguiti anche presso strutture carcerarie in queste città, a conferma della portata nazionale dell’inchiesta. L’ultima città citata, Catanzaro, rappresenta uno dei centri nevralgici dell’operazione.