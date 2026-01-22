Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 9 arresti e numerosi sequestri di droga e armi il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri che ha colpito una rete criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti tra Potenza Picena (Macerata) e la provincia di Cosenza. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona, è stata eseguita nelle prime ore del mattino, portando all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 persone, tutte residenti nel comune marchigiano. Le indagini, avviate a marzo 2024, hanno permesso di ricostruire una fitta rete di traffico di droga, principalmente cocaina, gestita da un gruppo criminale guidato da un soggetto di origini calabresi.

Un’operazione coordinata su più province

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto la collaborazione di diversi reparti: il Comando Provinciale Carabinieri di Macerata ha agito con il supporto dei colleghi di Ancona, Fermo e Cosenza, oltre alle unità cinofile di Pesaro e al 5° Nucleo Elicotteri di Pescara. L’intervento si è svolto tra il comune di Potenza Picena e la provincia di Cosenza, coinvolgendo numerosi militari e risorse specializzate.

Le indagini: una rete criminale radicata sul territorio

L’inchiesta, condotta dall’Aliquota Operativa della Compagnia di Civitanova Marche da marzo 2024 a settembre 2025, ha permesso di delineare un quadro indiziario solido nei confronti degli indagati. Sotto la guida di un soggetto di origini calabresi, trasferitosi negli anni ’90 a Porto Potenza Picena, il gruppo aveva costruito una rete di spaccio ben organizzata, diventando punto di riferimento per numerosi consumatori, tra cui anche professionisti insospettabili.

La denuncia di una madre coraggiosa

L’avvio dell’indagine è stato reso possibile grazie alla denuncia di una “madre coraggio“, esasperata dalle continue richieste di denaro del figlio tossicodipendente. Il capo del sodalizio, per recuperare una somma dovuta, aveva contattato direttamente la donna, minacciandola per ottenere il pagamento dei debiti contratti dal figlio. Questo episodio ha dato il via a una serie di accertamenti che hanno portato alla scoperta dell’intera organizzazione.

Canali di approvvigionamento e modalità operative

Le indagini hanno permesso di individuare 4 distinti canali di approvvigionamento della droga, riconducibili a soggetti di origine albanese, nordafricana e a un pregiudicato legato alla criminalità organizzata campana. Sono stati ricostruiti numerosi episodi di spaccio, soprattutto di cocaina, e sono stati effettuati 5 arresti in flagranza di reato durante le operazioni di riscontro. Nel corso delle attività, sono stati sequestrati 300 grammi di cocaina e 2 chilogrammi tra hashish e marijuana, oltre a contestare circa 200 cessioni di stupefacente.

Un tentativo di furto sventato

Durante le indagini, i Carabinieri hanno anche sventato un tentativo di furto a un bancomat nel comune di Recanati, pianificato da alcuni degli indagati con la complicità di 4 soggetti di origine pugliese. Il piano prevedeva l’utilizzo di esplosivo secondo il cosiddetto “metodo della marmotta”.

Ruoli e struttura del sodalizio

La misura cautelare ha riguardato 9 persone, tutte residenti a Potenza Picena: il promotore del gruppo, il fratello e la moglie, 4 pregiudicati con ruoli organizzativi e altri 2 pregiudicati addetti alla custodia della droga e al rifornimento degli spacciatori. Al vertice della struttura è stato identificato un pregiudicato di origini calabresi, figlio di un affiliato alla ‘Ndrangheta, che gestiva sia l’approvvigionamento che la distribuzione delle sostanze, oltre alla cassa comune alimentata dai proventi dello spaccio.

Il ruolo della moglie e dei collaboratori

La moglie del capo, titolare di una nota tabaccheria, fungeva da collettore dei proventi dello spaccio, ricevendo il denaro dagli spacciatori per poi consegnarlo al marito. Era anche il punto di riferimento per il prelievo di contanti necessari all’acquisto della droga. Il fratello del promotore aveva invece compiti di coordinamento e controllo sull’attività degli altri indagati, contribuendo anche all’individuazione dei canali di approvvigionamento.

Una struttura organizzata e consapevole

Gli acquirenti erano consapevoli di rivolgersi a un’unica organizzazione: potevano acquistare droga da uno spacciatore e pagare a un altro membro del gruppo, oppure venivano indirizzati verso altri sodali in caso di esaurimento delle scorte. Gli indagati hanno dimostrato una volontà stabile e duratura di far parte della struttura criminale, condividendone il programma illecito e collaborando per agevolare l’operatività dell’associazione.

Disponibilità di armi e arresti in flagranza

Nel corso delle indagini è stata accertata la disponibilità di armi da parte del gruppo. Il 24 maggio 2024, uno degli indagati è stato arrestato in flagranza di reato mentre deteneva illegalmente un ingente quantitativo di marijuana e 2 fucili, di cui uno con matricola abrasa, oltre a più di 200 cartucce. Durante le operazioni odierne, un indagato non destinatario di misure cautelari è stato trovato in possesso di un revolver con matricola abrasa e 5 colpi inseriti, mentre un altro, già in custodia cautelare, aveva una pistola Beretta 98 cal. 9×21, anch’essa con matricola abrasa, 2 caricatori carichi con 15 proiettili ciascuno e altri 50 colpi. Tutte le armi sono state sequestrate.

Modus operandi: spaccio itinerante e linguaggio in codice

Il gruppo utilizzava prevalentemente la tecnica dello spaccio itinerante, con contatti e scambi in luoghi sempre diversi per ridurre il rischio di controlli. Le comunicazioni avvenivano tramite WhatsApp o telefono, spesso con linguaggio in codice per eludere le intercettazioni. La strategia prevedeva l’acquisto di quantità non eccessive di droga, da reintegrare frequentemente e da fonti diverse, per limitare le perdite in caso di sequestri.

Controllo del territorio e fiancheggiatori

Il sodalizio aveva un controllo capillare del territorio: conosceva le targhe dei veicoli delle forze dell’ordine e poteva contare su numerosi fiancheggiatori pronti a dare l’allarme. In alcune occasioni, alcuni membri attiravano su di sé l’attenzione della polizia per permettere agli altri di evitare controlli e sequestri di droga.

La base operativa e il giro d’affari

Gli arrestati erano ben radicati a Potenza Picena, dove risiedevano anche la maggior parte degli acquirenti abituali. L’attività investigativa, denominata “POTENTIA” dal nome antico del comune, ha messo in luce un ingente giro d’affari e un flusso continuo di sostanze stupefacenti cedute in piccole quantità per eludere la normativa.

