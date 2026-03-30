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È di oltre 20 milioni di euro la cifra complessiva dei beni confiscati a esponenti della ‘ndrangheta nell’ambito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Reggio Calabria. Il provvedimento, disposto dalla Corte di Appello presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha riguardato società, ditte individuali, immobili, autovetture, rapporti bancari e orologi di lusso, tutti riconducibili a un cartello criminale attivo nella zona sud della città.

L’operazione “Araba Fenice” e il contesto investigativo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, la confisca definitiva è stata eseguita dal Comando Provinciale di Reggio Calabria in seguito a un’articolata istruttoria patrimoniale sviluppata dal G.I.C.O. del Nucleo PEF. L’operazione, denominata “Araba Fenice”, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia locale e ha permesso di smantellare un sistema illecito di gestione degli appalti pubblici nel settore edilizio.

L’attività investigativa ha preso avvio da indagini approfondite che hanno portato alla luce il coinvolgimento di un vero e proprio “cartello criminale”, composto da esponenti di spicco di diverse cosche di ‘ndrangheta: C., M., F.-L., R., F.-S., F., C., N.-S. Queste famiglie mafiose erano impegnate nei lavori di completamento di numerosi edifici nella zona sud di Reggio Calabria, con l’obiettivo di spartirsi in modo “equo” i profitti derivanti dagli appalti.

La spartizione mafiosa degli appalti edilizi

Secondo quanto emerso dalle indagini, il cartello criminale aveva organizzato una vera e propria intesa criminale per la gestione dei lavori di ultimazione di un importante complesso immobiliare. Le cosche si erano accordate per garantire vantaggi e profitti illeciti alle cosiddette “imprese mafiose”, anche a discapito delle aziende regolari già coinvolte nei lavori. Le imprese pulite venivano infatti “liquidate” per lasciare spazio a quelle controllate dalle famiglie di ‘ndrangheta.

Il ruolo dell’imprenditore reggino e le modalità operative

Figura centrale del sistema illecito è risultato essere un imprenditore di Reggio Calabria, poi divenuto collaboratore di giustizia. L’uomo, oltre a partecipare e sovrintendere ai summit in cui veniva decisa la spartizione mafiosa degli appalti, si occupava direttamente dell’assegnazione dei lavori di completamento degli edifici. Questi lavori, che comprendevano attività come sbancamento, pavimentazione, intonacatura e installazione di impianti elettrici, idraulici e di condizionamento, venivano affidati a imprese riconducibili alle famiglie mafiose, tramite una società di cui l’imprenditore era “socio occulto”.

Intestazioni fittizie e false fatturazioni

Per mantenere operativo il proprio gruppo societario e garantirne la presenza sul mercato, l’imprenditore e i suoi sodali ricorrevano a una serie di intestazioni fittizie di società e beni immobili. Inoltre, veniva utilizzato il sistema delle fatture per operazioni inesistenti, che permetteva di “quadrare” la contabilità delle aziende coinvolte e di generare profitti e vantaggi ingiusti. Questo meccanismo ha consentito alle imprese mafiose di continuare a operare indisturbate, nonostante i controlli delle autorità.

I beni confiscati: dettagli e valore

Al termine dei vari gradi di giudizio, la Corte di Appello presso il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto la confisca definitiva dell’intero patrimonio aziendale riconducibile al cartello criminale. In particolare, sono stati sequestrati 2 ditte individuali, 3 società di persone, le quote di 1 società di capitali, 6 immobili, 1 autovettura, denaro contante per 53.650,00 euro e 8 orologi di lusso. Il valore complessivo dei beni confiscati supera i 20 milioni di euro.

Le implicazioni dell’operazione per il territorio

La confisca rappresenta un duro colpo per le cosche di ‘ndrangheta attive nella zona sud di Reggio Calabria, che attraverso la gestione illecita degli appalti avevano consolidato il proprio potere economico e criminale. L’operazione “Araba Fenice” ha permesso di smantellare un sistema consolidato di illeciti e di restituire legalità a un settore strategico come quello dell’edilizia pubblica.

IPA