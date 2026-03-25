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È di mezzo milione di euro il valore dei beni sequestrati a un soggetto condannato per associazione di tipo mafioso, a seguito di indagini patrimoniali condotte dalla Guardia di Finanza di Torino su disposizione della locale Procura della Repubblica – D.D.A. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Torino in applicazione della normativa antimafia, dopo che è stata accertata una significativa sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato dal soggetto e dalla sua famiglia.

Le indagini patrimoniali e il sequestro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio da approfonditi accertamenti patrimoniali svolti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria Torino. Gli investigatori hanno riscontrato che il patrimonio del condannato e del suo nucleo familiare risultava sproporzionato rispetto ai redditi ufficialmente dichiarati. Questa discrepanza ha portato all’avvio della procedura per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, culminata nel sequestro di beni immobili, beni mobili registrati e rapporti finanziari riconducibili al soggetto.

Il profilo criminale del destinatario

Il destinatario del provvedimento è un individuo con un passato criminale di rilievo, già condannato per diversi reati gravi. Nel suo curriculum figurano condanne per lesioni personali, furto, detenzione illegale di armi, tentata estorsione, contrabbando di tabacchi lavorati esteri, oltre che per aver ricoperto il ruolo di promotore e organizzatore di una cellula territoriale della ‘ndrangheta attiva nel basso Piemonte.

L’associazione per delinquere e le attività illecite

Le indagini hanno inoltre permesso di valorizzare i risultati delle investigazioni condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria Torino su un’associazione per delinquere guidata dallo stesso soggetto. Questa organizzazione, operativa tra Piemonte e Liguria e con ramificazioni anche in altre regioni italiane, era dedita principalmente al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, come sigarette e tabacco da narghilè, e di bevande alcoliche. Le attività illecite hanno generato significativi proventi, che hanno contribuito all’accumulo del patrimonio oggetto di sequestro.

Le conseguenze fiscali e le condanne

Oltre agli aspetti penali, le autorità hanno ricostruito anche i diritti doganali evasi, tra cui accisa, dazi doganali e I.V.A. all’importazione, derivanti dalle attività di contrabbando. Per queste vicende, nel corso del 2024 è intervenuta una condanna definitiva a carico del soggetto coinvolto.

Il provvedimento di sequestro

Su richiesta della Procura della Repubblica di Torino, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Torino ha disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e immobiliari per un valore complessivo di mezzo milione di euro. L’operazione è stata interamente eseguita dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria Torino, che hanno dato attuazione al decreto di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione.

IPA