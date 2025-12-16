Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito in Germania il mandato di arresto europeo nei confronti di Gaetano Roberto Bruzzese, accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico illecito di sostanze stupefacenti e di armi, munizioni ed esplosivi. L’operazione, coordinata dalla D.D.A. di Catanzaro e condotta da diverse articolazioni della Polizia di Stato, è stata resa possibile grazie a una stretta collaborazione internazionale tra le autorità italiane e tedesche.

L’arresto di Bruzzese: i dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri è stato dato seguito al mandato di arresto europeo nei confronti di Gaetano Roberto Bruzzese, classe 1968, già detenuto in Germania. Bruzzese era stato arrestato lo scorso aprile nell’ambito dell’operazione “BOREAS”, un’importante indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e condotta dallo SCO, dalla Squadra Mobile e dalla SISCO di Catanzaro.

La collaborazione internazionale tra Italia e Germania

L’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in territorio tedesco è stata resa possibile grazie a una proficua collaborazione tra la Procura di Stoccarda e le autorità italiane. Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l’Esperto per la Sicurezza in loco, nell’ambito del progetto I – CAN, hanno svolto un ruolo fondamentale, favorendo anche uno scambio reciproco di investigatori tra Germania e Italia. Questa sinergia ha permesso di superare le difficoltà legate alle indagini transnazionali e di assicurare alla giustizia un soggetto ritenuto di particolare pericolosità.

Le accuse e i legami con la criminalità organizzata

Gaetano Roberto Bruzzese è ritenuto appartenente alla cosca Greco di Cariati (CS), una delle organizzazioni criminali più radicate nel territorio calabrese. Secondo quanto già accertato in sede giudiziaria, la cosca Greco mantiene rapporti di subordinazione con la ‘ndrina dei Farao – Marincola di Ciró (KR), come riconosciuto dalla sentenza Galassia emessa dalla Corte d’Assise di Catanzaro il 28 giugno 1999. Le accuse a carico di Bruzzese comprendono associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di sostanze stupefacenti, traffico di armi, munizioni ed esplosivi.

Polizia