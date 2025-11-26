Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sette persone raggiunte da misure cautelari il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nelle province di Crotone e Milano, con l’accusa di procurata inosservanza della pena aggravata dal fine di agevolare l’attività della ‘ndrangheta. Le ordinanze sono state emesse dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica, nell’ambito di un’indagine che ha permesso di ricostruire una rete di fiancheggiatori attivi tra luglio e novembre 2024.

Operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e delegata ai militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Crotone. L’indagine ha portato all’emissione di cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere e di due provvedimenti di arresti domiciliari nei confronti di soggetti ritenuti gravemente indiziati di aver favorito la latitanza di due affiliati alla cosca ‘ndranghetista denominata ‘locale di Cirò’.

Le accuse e le modalità operative

Le persone coinvolte sono accusate, a vario titolo, di procurata inosservanza della pena (art. 390 CP), aggravata dall’obiettivo di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa (art. 416 bis.l CP). Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i soggetti avrebbero fornito supporto logistico e materiale, tra cui la consegna di SIM telefoniche intestate a loro nome, per consentire ai due latitanti di eludere le ricerche delle forze dell’ordine e sottrarsi all’esecuzione della pena definitiva.

Il periodo e le condanne dei latitanti

L’attività contestata si è svolta tra il 1 luglio 2024 e il 19 novembre 2024. I due destinatari del supporto, entrambi originari di Cirò Marina (KR), erano stati condannati in via definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso nell’ambito della storica operazione “STIGE”. Le pene residue da scontare ammontavano rispettivamente a 3 anni e 25 giorni di reclusione per uno, e a 5 anni e 11 mesi per l’altro, in seguito a sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione.

Il contesto: la ‘ndrangheta e l’operazione “STIGE”

L’operazione “STIGE” rappresenta uno dei più importanti procedimenti contro la ‘ndrangheta degli ultimi anni, con numerose condanne per associazione mafiosa emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro. Il locale di Cirò, al centro delle indagini, è ritenuto dagli investigatori una delle articolazioni più radicate dell’organizzazione criminale calabrese. Le attività di supporto ai latitanti, secondo quanto emerso, avrebbero avuto lo scopo di preservare la struttura e le attività dell’associazione.

