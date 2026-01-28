Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato a Zurigo il latitante Bruno Vitale, ritenuto elemento di spicco della cosca di ‘ndrangheta Gallace di Guardavalle. L’uomo, ricercato per associazione mafiosa e traffico internazionale di droga, è stato localizzato e fermato grazie a una complessa operazione internazionale coordinata dalle forze dell’ordine elvetiche e italiane.

Un’operazione internazionale tra Svizzera e Italia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la cattura di Bruno Vitale è stata resa possibile dalla collaborazione tra la Polizia Cantonale di Zurigo, la Polizia Federale elvetica e il Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei Carabinieri italiani. L’arresto è avvenuto su indicazione del ROS, che ha fornito elementi determinanti per la localizzazione del latitante.

Il contesto investigativo: l’indagine “Ostro-Amaranto”

L’arresto di Vitale si inserisce nell’ambito dell’indagine “Ostro-Amaranto”, condotta dai Carabinieri del ROS e conclusa a gennaio dello scorso anno. L’inchiesta ha permesso di ricostruire, a livello di gravità indiziaria, l’operatività della locale di ‘ndrangheta di Guardavalle (CZ), attiva nel soveratese e con ramificazioni nel Centro-Nord Italia. Nell’ambito di questa indagine sono state eseguite 44 misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, voto di scambio politico mafioso, procurata inosservanza di pena, tentata estorsione, trasferimento fraudolento di valori, detenzione, porto in luogo pubblico e traffico, pure internazionale, di armi, anche da guerra, e di materiale esplodente, tutti aggravati dal metodo mafioso.

La cattura a Wetzikon: tecniche investigative e collaborazione internazionale

La localizzazione di Vitale è stata il risultato di un’intensa attività di ricerca condotta dai Carabinieri del ROS, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e con il supporto dell’Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against Ndrangheta). Fondamentale è stata la stretta collaborazione con i reparti investigativi della Polizia Federale Svizzera, la Polizia Cantonale di Svitto e di Zurigo, coordinati dall’Ufficio Federale di Giustizia Svizzero e dal Ministero Pubblico della Confederazione Elvetica. Attraverso attività tecniche, servizi di osservazione e pedinamento anche transfrontaliero, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare il ricercato all’interno di un’abitazione di Wetzikon, cittadina del cantone svizzero di Zurigo.

Le accuse a carico di Vitale: mafia, armi e droga

Bruno Vitale, attualmente detenuto in un carcere elvetico e in attesa di estradizione in Italia, dovrà rispondere di numerose accuse. Oltre alla partecipazione all’associazione mafiosa e al possesso di armi contestati nell’operazione “Ostro-Amaranto”, su di lui pendono anche reati legati al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, emersi nell’ambito dell’operazione “Kleopatra”. Proprio a questa seconda inchiesta Vitale era riuscito a sottrarsi lo scorso maggio, sfuggendo all’esecuzione della misura cautelare.

Il ruolo della Direzione Distrettuale Antimafia e delle autorità svizzere

L’intera operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che ha lavorato in sinergia con le autorità giudiziarie svizzere. L’Ufficio Federale di Giustizia e il Ministero Pubblico della Confederazione Elvetica hanno diretto e coordinato le attività delle forze di polizia locali, garantendo il rispetto delle procedure internazionali e la sicurezza delle operazioni di arresto e custodia del latitante.

IPA