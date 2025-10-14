Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una vasta operazione antimafia è stata condotta dai carabinieri del comando provinciale di Crotone, supportati da numerosi reparti specializzati dell’Arma, per dare esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 21 persone, ritenute appartenenti o vicine alle cosche di ‘ndrangheta attive nei territori di Cirò Marina, Strongoli e Cariati. Il provvedimento, emesso dal gip di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, ha portato all’arresto di 18 persone ed alla notifica di un obbligo di dimora per altre tre. Delle persone arrestate, tre sono accusate di omicidio. Si tratta di Giuseppe Spagnolo, di 56 anni, Martino Cariati (45) e Franco Cosentino (51). L’omicidio di cui sarebbero stati i responsabili è quello dell’imprenditore Francesco Migrone, avvenuto il 9 aprile del 2003. Il movente sarebbe legato ad una vendetta per le molestie che l’imprenditore avrebbe messo in atto.