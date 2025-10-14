'Ndrangheta colpita, 18 arresti a Crotone e 3 accuse di omicidio: il video del maxi blitz
'Ndrangheta: 18 arresti a Crotone, tre accusati di omicidio legato a vendetta per molestie del 2003.
Una vasta operazione antimafia è stata condotta dai carabinieri del comando provinciale di Crotone, supportati da numerosi reparti specializzati dell’Arma, per dare esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 21 persone, ritenute appartenenti o vicine alle cosche di ‘ndrangheta attive nei territori di Cirò Marina, Strongoli e Cariati. Il provvedimento, emesso dal gip di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, ha portato all’arresto di 18 persone ed alla notifica di un obbligo di dimora per altre tre. Delle persone arrestate, tre sono accusate di omicidio. Si tratta di Giuseppe Spagnolo, di 56 anni, Martino Cariati (45) e Franco Cosentino (51). L’omicidio di cui sarebbero stati i responsabili è quello dell’imprenditore Francesco Migrone, avvenuto il 9 aprile del 2003. Il movente sarebbe legato ad una vendetta per le molestie che l’imprenditore avrebbe messo in atto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.