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Ventuno persone raggiunte da misure cautelari e sequestri per circa 4,5 milioni di euro: è il bilancio dell’operazione antimafia condotta nelle province di Catanzaro e Crotone. I Carabinieri hanno eseguito l’ordinanza del Gip di Catanzaro, emessa su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 15 persone destinatarie della custodia in carcere e 6 persone ai domiciliari.

Blitz antimafia a Catanzaro e Crotone: raffica di arresti

Secondo quanto si legge nel comunicato della Procura della Repubblica di Catanzaro, l’inchiesta “Arione” è stata avviata nel 2020 e coordinata dalla Dda, che ha delegato le indagini al Nucleo investigativo dei Carabinieri. Gli accertamenti hanno compreso intercettazioni telefoniche e ambientali, attività di osservazione, controllo e pedinamento, acquisizioni documentali e verifiche sulle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia.

Le contestazioni, a vario titolo, comprendono associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, truffa aggravata per ottenere erogazioni pubbliche, corruzione, falsità in atti pubblici, invasione di terreni o edifici, estorsione, lesioni personali, violenza privata e reati in materia di armi e stupefacenti. Per alcune ipotesi è stata contestata l’aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolare il sodalizio. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: gli elementi raccolti dovranno essere verificati nel contraddittorio con la difesa.

Il presunto controllo del territorio

Secondo la ricostruzione indiziaria recepita dal Gip, sarebbe operativo un gruppo di ’ndrangheta riconducibile a esponenti della famiglia Pane, con epicentro a Belcastro e ramificazioni a Botricello, Marcedusa e Sersale. Il sodalizio avrebbe agito sotto l’influenza della locale di ’ndrangheta di Mesoraca, facendo leva su una struttura verticistica, una cassa comune e sulla forza intimidatrice per condizionare il territorio e le attività economiche.

L’inchiesta avrebbe inoltre ricostruito intestazioni fittizie di imprese e terreni a terzi, mentre gli effettivi titolari ne avrebbero mantenuto la disponibilità per eludere le misure di prevenzione patrimoniali. Sono state approfondite anche ipotesi di reimpiego di proventi illeciti e di acquisizione fraudolenta di contributi pubblici in agricoltura.

Tra gli episodi contestati figura l’occupazione abusiva di circa 50 ettari di terreni della Provincia di Catanzaro, nei territori di Belcastro e Mesoraca, concessi in comodato a un centro di ricerca. I terreni sarebbero stati utilizzati per coltivazioni, allevamento e deposito di foraggio. Un amministratore comunale di Belcastro avrebbe inoltre favorito il gruppo, nell’esercizio delle sue funzioni, con il rilascio di una concessione demaniale marittima e altri interventi a vantaggio di uno stabilimento balneare ritenuto riconducibile a esponenti della cosca.

Sequestri e operazione sul campo

All’esecuzione hanno partecipato circa 170 Carabinieri, affiancati dai Cacciatori di Calabria, dall’8° Nucleo elicotteri di Vibo Valentia, dal 14° Battaglione Calabria, dai Carabinieri Forestali e da unità cinofile specializzate nella ricerca di armi, esplosivi e stupefacenti. Sono state svolte perquisizioni e disposti sequestri.

Il Gip ha ordinato il sequestro preventivo di 4 attività — un’impresa agricola, un bar, la società che gestisce uno stabilimento balneare e un’impresa edile — con i rispettivi patrimoni, per un valore di circa 4 milioni di euro. Sono stati inoltre sequestrati 590.773,30 euro, ritenuti profitti dei reati ipotizzati, un impianto di inerti a Sellia, alcuni terreni a Belcastro e i terreni provinciali già citati. Il valore complessivo dei sequestri preventivi dell’intera operazione è di circa 4,5 milioni di euro.