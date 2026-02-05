Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Guardia di Finanza ha sequestrato a due imprenditori beni per 1 milione e 300 mila euro. I patrimoni colpiti sono riconducibili a soggetti ritenuti legati alla ‘ndrangheta. I provvedimenti sono stati eseguiti in Calabria, Lazio e Lombardia, su disposizione del Tribunale di Reggio Calabria, nell’ambito di un’inchiesta che ha evidenziato la pericolosità sociale dei destinatari e la sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati.

Le indagini e l’operazione “EYPHEMOS”

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il sequestro patrimoniale rappresenta l’ultimo sviluppo di un’indagine avviata nel 2020 dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia. L’operazione “EYPHEMOS” aveva già permesso di ricostruire l’operatività della locale di ‘ndrangheta di Sant’Eufemia d’Aspromonte e i suoi rapporti con la cosca degli “ALVARO” di Sinopoli, mettendo in luce una rete criminale ramificata e ben strutturata.

I destinatari del sequestro

L’indagine patrimoniale, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria, ha riguardato due soggetti legati da vincoli di parentela e originari della provincia reggina. Entrambi risultano avere interessi imprenditoriali soprattutto nel settore dell’edilizia e sono stati condannati in primo grado rispettivamente a quattordici anni e quindici anni di reclusione per diversi reati, tra cui quello di associazione di stampo mafioso.

Le motivazioni del provvedimento

Il provvedimento di sequestro si fonda su elementi che attestano la “pericolosità sociale” dei destinatari. In particolare, per il primo imprenditore, il Tribunale ha riconosciuto una “appartenenza mafiosa” comprovata dal ruolo di rilievo ricoperto all’interno della cosca, con la facoltà di assegnare cariche e regolare nuove affiliazioni. Il soggetto era inoltre punto di riferimento per i rapporti con affiliati di altre articolazioni, sia in Italia che all’estero, e per la gestione di richieste estorsive rivolte a imprenditori individuati come vittime.

Ruolo e influenza del secondo imprenditore

Il secondo imprenditore coinvolto, secondo gli atti dell’indagine, era anch’egli ben inserito nella stessa cellula mafiosa, tanto da essere considerato tra i pochi dotati del carisma necessario per la costituzione di una nuova locale di ‘ndrangheta. Il suo ruolo di spicco all’interno del gruppo criminale ha contribuito a rafforzare la posizione della cosca sul territorio.

I beni sequestrati

Le indagini economico-finanziarie, delegate al G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Reggio Calabria, hanno permesso di individuare i beni riconducibili ai due imprenditori, il cui valore è risultato nettamente sproporzionato rispetto ai redditi ufficialmente dichiarati. Il sequestro ha riguardato l’intero complesso aziendale di 3 ditte individuali e 2 imprese (di cui una attiva nella tenuta di dati contabili, una nel settore energetico e le altre nell’edilizia), situate nelle province di Reggio Calabria, Roma e Milano. Sono state inoltre sequestrate quote societarie, cespiti immobiliari, rapporti bancari, finanziari, assicurativi e relative disponibilità, per un valore complessivo di circa 1 milione e 300 mila euro.

Le misure di prevenzione e il futuro del procedimento

Sulla base delle risultanze investigative, la Procura della Repubblica ha avanzato specifiche proposte di applicazione di misure patrimoniali alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria. I provvedimenti emessi dispongono il sequestro dei beni riconducibili ai due imprenditori, in attesa delle successive valutazioni sull’effettivo e definitivo accertamento delle responsabilità penali.

IPA