‘Ndrangheta, confisca record ai Lobello: 162 milioni di euro tra società, immobili, terreni e conti

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È di 3 imprenditori coinvolti e oltre 162 milioni di euro confiscati il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza a Catanzaro, dove è stata eseguita una confisca definitiva di beni per legami con la ‘ndrangheta. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Catanzaro, conclude un procedimento di prevenzione avviato dalla Procura, che ha portato alla luce una fitta rete di rapporti tra imprenditori e clan mafiosi, finalizzati a ottenere vantaggi economici e a eludere le estorsioni mafiose.

L’operazione e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca definitiva di beni per un valore di oltre 162 milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro al termine di un procedimento di prevenzione avviato dalla Procura locale. La misura patrimoniale, ora definitiva, ha riguardato 3 noti imprenditori catanzaresi, già coinvolti nell’inchiesta denominata “Coccodrillo”.

Le indagini e i legami con la ‘ndrangheta

L’inchiesta “Coccodrillo”, sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, ha permesso di documentare i rapporti tra i tre imprenditori e alcune delle più influenti famiglie di ‘ndrangheta: i “M.” di Oppido Mamertina (RC), gli “A.” di Isola Capo Rizzuto (KR) e i “G.” di Cutro (KR). Questi legami hanno consentito alle società degli imprenditori di assumere un ruolo di primo piano nelle forniture di calcestruzzo e nell’ottenimento di importanti commesse nel settore edile pubblico e privato, oltre a garantire loro l’esclusione da estorsioni mafiose.

Il summit mafioso e le infiltrazioni nei lavori pubblici

Le indagini precedenti, mirate a smascherare i tentativi di infiltrazione mafiosa nei lavori di ammodernamento del tratto Pizzo Calabro – Cosenza dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, hanno rivelato la presenza di un summit interprovinciale di ‘ndrangheta presso il cantiere degli imprenditori coinvolti. Questo episodio ha ulteriormente confermato la stretta connessione tra le attività imprenditoriali e le organizzazioni criminali locali.

Le accuse e le condanne definitive

Al termine del procedimento “Coccodrillo”, i tre imprenditori sono stati riconosciuti responsabili, a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e estorsione. Sono stati condannati in via definitiva a pene comprese tra 8 anni e 10 mesi e 3 anni di reclusione. Queste condanne hanno portato al loro inquadramento tra i soggetti considerati socialmente pericolosi secondo il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. n. 159/2011).

Le indagini patrimoniali e la scoperta dei beni

Gli approfondimenti economico-patrimoniali condotti dagli investigatori del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno permesso di scoprire un ingente patrimonio intestato non solo agli imprenditori ma anche ai loro familiari. È emersa la disponibilità di numerose società e consorzi, spesso intestati a prestanome, il cui valore risultava sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dagli indagati.

I beni confiscati

La confisca, ora definitiva, ha riguardato numerose unità immobiliari e appezzamenti di terreno situati a Catanzaro e provincia, oltre che a Cirò Marina. Sono state sequestrate anche quote di partecipazione in diverse società di capitali con sede a Catanzaro e provincia, nonché a Firenze, tutte operanti nel settore dell’edilizia pubblica e privata. Tra i beni figurano anche patrimoni aziendali, un importante cantiere per la produzione di calcestruzzo a Catanzaro, automezzi (tra autoveicoli e macchine operatrici) e rapporti bancari.

Il valore complessivo della confisca

Il valore totale dei beni confiscati ammonta a oltre 162 milioni di euro, una cifra che testimonia la portata dell’operazione e l’entità degli interessi economici in gioco. Il provvedimento rappresenta un duro colpo alle attività illecite e ai patrimoni accumulati grazie ai rapporti con la criminalità organizzata.

Conclusioni

La confisca definitiva dei beni ai tre imprenditori catanzaresi, disposta dal Tribunale di Catanzaro, segna un importante risultato nella lotta contro le infiltrazioni mafiose nell’economia legale. L’operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha permesso di sottrarre un ingente patrimonio accumulato grazie a rapporti con la ‘ndrangheta, restituendo legalità e trasparenza al tessuto economico locale.

IPA