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È stato consegnato all’Italia ed è ora detenuto a Roma Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell’omonima cosca di ‘ndrangheta. L’uomo, ricercato per associazione mafiosa, omicidio e detenzione di armi, è stato arrestato in Spagna e trasferito nel nostro Paese in seguito a un mandato di arresto europeo.

L’arresto in Spagna e la consegna all’Italia

L’Autorità Giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all’Italia di Domenico Paviglianiti, considerato uno dei principali esponenti della ‘ndrangheta attiva nella provincia reggina e con ramificazioni nel Nord Italia e all’estero. Nei confronti dell’uomo era pendente un Mandato di Arresto Europeo, emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna per un cumulo pene di oltre 19 anni di carcere, dovute a reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.

Paviglianiti è stato catturato dalla Policia Nacional del Regno di Spagna il 26 giugno, grazie a un’operazione congiunta con il Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria.

Il trasferimento in Italia

Dopo la cattura, il boss è stato scortato da personale dell’Unità I-Can (Interpol Cooperation Against Ndrangheta) del Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia, affiancato da militari della Guardia di finanza di Reggio Calabria. Il trasferimento è avvenuto presso l’aeroporto di Madrid – Barajas, dove Paviglianiti è stato preso in consegna dalla Policía Nacional per essere poi trasferito all’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino. Per le operazioni di sbarco, il dispositivo si è avvalso anche del supporto operativo del Gruppo Guardia di finanza Fiumicino e dello S.C.I.C.O.

All’arrivo a Roma, dopo il fotosegnalamento e la notifica del mandato da parte della Polizia di Frontiera Aerea, il soggetto rimpatriato è stato condotto dalla Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale, dove inizierà la sua detenzione sotto la giurisdizione italiana.

La latitanza e le indagini internazionali

Paviglianiti si era reso irreperibile dal 2022, ma è stato individuato grazie alla collaborazione tra la Guardia di finanza e l’UDYCO Central (Unidad de Droga y Crimen Organizado), divisione della polizia spagnola specializzata nel contrasto al narcotraffico e alle organizzazioni criminali internazionali. La cooperazione giudiziaria e di polizia ha permesso di localizzare il ricercato, grazie anche al supporto dell’Unità ICAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta) del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di finanza, oltre che dell’Ufficiale di Collegamento della Policia Nacional presso l’Ambasciata del Regno di Spagna a Roma.

L’arresto a Soria e il ruolo nella ‘ndrangheta

L’arresto è stato possibile grazie al monitoraggio di alcuni soggetti vicini al ricercato, che hanno permesso di individuarlo a Soria, una località dell’entroterra spagnolo a circa 200 km da Madrid. Qui, Paviglianiti è stato fermato all’uscita di un ristorante.

Il percorso criminale di Paviglianiti si inserisce nel contesto della cosiddetta seconda guerra di ‘ndrangheta (1985-1991), durante la quale ha ricoperto un ruolo di primo piano, schierandosi a sostegno della cosca De Stefano nella contrapposizione con il gruppo Condello. Questo periodo è stato caratterizzato da numerosi episodi omicidiari che hanno profondamente influenzato gli equilibri mafiosi della provincia reggina.

Condanne e provvedimenti restrittivi

Nel corso degli anni, Paviglianiti è stato destinatario di numerosi provvedimenti restrittivi e condanne definitive per reati di particolare gravità, tra cui associazione di tipo mafioso, omicidio e traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il suo arresto rappresenta un duro colpo per la criminalità organizzata e testimonia l’efficacia della cooperazione internazionale tra le forze dell’ordine italiane e spagnole.

GDF