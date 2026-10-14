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Due uomini sono stati arrestati a Torino con l’accusa di tentato omicidio premeditato e porto illegale di arma in luogo pubblico, aggravati dal metodo mafioso. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato su ordinanza del Tribunale di Torino, è stata eseguita nel pomeriggio del 10 ottobre 2026 a seguito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Uno dei due arrestati è stato colto in flagranza anche per detenzione illegale di arma da fuoco. L’intervento è stato accelerato a causa di una fuga di notizie e della pubblicazione di dettagli riservati su organi di stampa locali.

L’agguato a Chivasso e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Torino su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, guidata dal Procuratore Giovanni Bombardieri. L’operazione ha visto coinvolti la Squadra Mobile di Torino e i Carabinieri di Chivasso, che hanno lavorato sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Ivrea, rappresentata dalla Procuratrice Gabriella Viglione.

Le indagini hanno avuto origine da un grave episodio avvenuto il 30 giugno scorso nel centro di Chivasso. In pieno giorno, un uomo è stato vittima di un agguato e raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco, riportando gravi ferite alla coscia e all’avambraccio sinistri. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’attentato, maturato nell’ambito di contrasti familiari in un contesto criminale riconducibile alla ‘ndrangheta.

L’individuazione dei responsabili e le misure cautelari

Grazie agli approfondimenti investigativi, sono stati individuati i presunti responsabili dell’agguato. L’Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere per uno dei due uomini e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l’altro. Nel corso delle operazioni, presso l’abitazione del destinatario degli arresti domiciliari, è stata rinvenuta una pistola calibro 6,35 completa di munizioni, pronta all’uso. Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione illegale di arma da sparo.

Accelerazione delle indagini e rischio di ritorsioni

L’intervento delle forze dell’ordine è stato anticipato a causa di una preoccupante fuga di notizie e della pubblicazione su organi di stampa locali di dettagli coperti da segreto investigativo. Inoltre, durante il monitoraggio degli indagati, sono emersi propositi di possibili ritorsioni legate a vicende personali distinte dai fatti oggetto dell’indagine. Questi elementi hanno contribuito a rafforzare la percezione della pericolosità dei due uomini e a rendere necessario un intervento tempestivo.

Le autorità giudiziarie stanno portando avanti ulteriori indagini per chiarire sia la fuga di notizie sia altri aspetti emersi nel corso delle investigazioni.

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