Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Carichi di cocaina fino a 1.500 chili trattati con i narcos del Sud America, armi da guerra, banconote macchiate dall’inchiostro antirapina ripulite con la chimica. E perfino l’idea di assaltare il tribunale di Locri per riprendersi droga e cinque milioni di euro sequestrati. È il quadro ricostruito dal Ros dei carabinieri nell’inchiesta della Dda di Reggio Calabria che ha portato a 33 misure cautelari contro un presunto cartello legato alla ‘ndrangheta.

Il cartello della droga tra Calabria e centro Italia

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza del gip è stata eseguita con l’aiuto dei comandi provinciali di Reggio Calabria, Roma, Milano, Torino, Bologna, Arezzo e Viterbo e dello Squadrone Cacciatori “Calabria”. In 32 sono finiti in carcere, uno ai domiciliari. Le accuse vanno dal traffico internazionale di droga alla detenzione di armi, fino a riciclaggio e ricettazione, con l’aggravante di aver favorito le cosche.

Il gruppo, espressione di più cosche dei mandamenti jonico, tirrenico e del centro, avrebbe importato stupefacenti via mare, in aereo e su strada. Come riporta LaC News24, poteva contare su contatti nel porto di Rotterdam, mentre a Roma alcuni intermediari, arrestati in un’altra inchiesta, si occupavano di trasferire il denaro all’estero.

Le banconote ripulite e il piano della ‘ndrangheta sul tribunale di Locri

Tra le attività emerse c’è un canale dedicato alle banconote macchiate dall’inchiostro antirapina, in parte ripulite con un procedimento chimico conosciuto da pochissimi. Secondo il Corriere della Calabria, dall’indagine sarebbe emerso anche il piano di assaltare il tribunale di Locri per recuperare droga e cinque milioni di euro sequestrati, rimasto però solo un’idea.

Il procuratore di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, ha sottolineato il peso delle chat criptate di SkyEcc, lette grazie a un algoritmo fornito dalla Francia: “Senza strumenti per bucare le chat criptate, i mercati saranno inondati di droga”. L’indagine, partita nel 2022, si basa sui messaggi scambiati tra marzo 2020 e marzo 2021.

IPA