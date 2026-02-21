Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 7 soggetti fermati per associazione di tipo mafioso, danneggiamento ed estorsione aggravati dal metodo mafioso, il bilancio di una vasta operazione condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, con il supporto del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, si inserisce in un contesto di cooperazione internazionale di polizia con l’F.B.I. americana, ed è stata eseguita il 17 febbraio.

Operazione internazionale: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha visto la collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e l’F.B.I. americana, culminando nell’esecuzione di un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. I 7 soggetti fermati sono ritenuti affiliati alla cosca “C.” di Siderno e sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, danneggiamento ed estorsione, tutte aggravate dal metodo mafioso. Contestualmente, è stato eseguito anche un sequestro delle quote sociali di un’impresa edile riconducibile a uno degli indagati.

Le indagini e il contesto criminale

L’indagine si inserisce in un ampio quadro di attività investigative sviluppate negli anni dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e condotte dal ROS, con l’obiettivo di ricostruire gli assetti della ‘Ndrangheta, comprenderne i meccanismi e individuarne le ramificazioni sia in ambito nazionale che internazionale. Le investigazioni, avviate sulla base di numerosi procedimenti penali, hanno confermato la centralità del Locale di ‘Ndrangheta di Siderno nelle dinamiche criminali locali e soprattutto internazionali, con particolare attenzione ai rapporti con Stati Uniti e Canada.

Il “Siderno Group of organized Crime” e le proiezioni internazionali

Le attività investigative hanno riguardato il cosiddetto “Siderno Group of organized Crime”, definito dalla magistratura canadese come un’organizzazione criminale di stampo mafioso con ramificazioni in Canada, USA e Australia. La maggior parte degli affiliati proviene da Siderno, in provincia di Reggio Calabria, e da altri centri limitrofi come Gioiosa Jonica, Mammola, Sinopoli, Fiumara, Marina di Gioiosa, S. Ilario dello Jonio. Le strutture criminali attive fuori dalla Calabria operano con una certa autonomia, ma mantengono una dipendenza organizzativa dai Locali calabresi e dall’organo di vertice denominato “Provincia“.

La cooperazione tra Italia e Stati Uniti

Le indagini, sviluppate dal ROS tra il 2019 e il 2025, hanno beneficiato di una prolungata e proficua cooperazione internazionale di polizia con l’F.B.I. americana. Questo ha permesso di comprendere le relazioni criminali tra il Locale di Ndrangheta di Siderno e le sue proiezioni estere, in particolare negli Stati Uniti e in Canada. Le investigazioni hanno confermato l’esistenza e l’operatività del Locale di ‘Ndrangheta di Siderno e la sua centralità nelle dinamiche criminali internazionali.

Ruoli e gerarchie all’interno della cosca

Durante le indagini sono stati raccolti numerosi elementi che comprovano l’esistenza della Ndrina di Contrada Mirto, una sub-articolazione del Locale di Ndrangheta di Siderno. È emersa inoltre la primazia della cosca C., ramo “Scelti”, guidata da C.A. classe 1980, che avrebbe assunto la posizione di vertice a causa della latitanza in Canada del padre F. classe 1956 e della detenzione dello zio G. classe 1947.

L’articolazione statunitense della cosca

Di particolare rilievo sono le acquisizioni investigative relative agli Stati Uniti. È stato infatti oggetto di indagine A.F., residente negli USA, ritenuto membro della struttura organizzativa della cosca C. e dirigente della proiezione della stessa a Albany, nello Stato di New York. A.F. è accusato di svolgere un ruolo di raccordo stabile tra il Locale di Ndrangheta di Siderno e le proiezioni di Albany (NY) e quella canadese, garantendo un costante collegamento tra le varie articolazioni e offrendo sostegno materiale e morale ai soggetti latitanti in Canada. Inoltre, avrebbe curato le relazioni tra la Ndrangheta e altre associazioni criminali operanti tra Italia e Stati Uniti.

Le misure cautelari e la fase processuale

Il provvedimento di Fermo di indiziato di delitto non è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, che ha invece emesso, a carico di tutti gli indagati, una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, tutti i soggetti coinvolti devono essere considerati presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

Il ruolo di Siderno e delle città calabresi

Siderno, insieme a centri come Gioiosa Jonica, Mammola, Sinopoli, Fiumara, Marina di Gioiosa e S. Ilario dello Jonio, rappresenta il fulcro delle attività della cosca C. e delle sue proiezioni internazionali. La struttura organizzativa della Ndrangheta, radicata in queste località, ha saputo esportare i propri modelli criminali oltre i confini regionali e nazionali, mantenendo un controllo sulle attività delle proprie articolazioni estere.

Conclusioni

L’operazione condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, con il supporto del Comando Provinciale di Reggio Calabria e in collaborazione con l’F.B.I., rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata di stampo mafioso. Le indagini hanno permesso di ricostruire le dinamiche interne della cosca C. di Siderno e di evidenziare i legami tra le articolazioni calabresi e le proiezioni internazionali, in particolare negli Stati Uniti e in Canada. Resta ora da attendere gli sviluppi della fase processuale, con la consapevolezza che la lotta alla mafia richiede un impegno costante e una collaborazione sempre più stretta tra le forze dell’ordine dei diversi Paesi.

