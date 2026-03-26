'Ndrangheta, sequestro di droga dal valore di 10 milioni di euro: 15 arresti

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È di 15 soggetti accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catanzaro. L’azione, condotta con il supporto del S.C.I.C.O. e del G.I.C.O., ha portato all’esecuzione di misure cautelari personali, con l’aggravante di aver favorito la “locale di Ariola”, articolazione territoriale della ‘ndrangheta.

Le indagini e l’operazione della Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata il risultato di un’indagine articolata e di lunga durata, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catanzaro. Il Comando Provinciale e il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro.

In particolare, per 12 indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 1 persona gli arresti domiciliari e per 2 soggetti l’obbligo di dimora. Tutti sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver agito per agevolare la ‘ndrangheta.

Il ruolo della ‘ndrina M. di Acquaro e la struttura dell’organizzazione

L’attività investigativa, svolta dai militari del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, ha permesso di documentare l’esistenza e l’operatività di un’organizzazione criminale riconducibile alla ‘ndrina M. di Acquaro (VV). Questa struttura era dedita al traffico di sostanze stupefacenti su scala nazionale, con un centro decisionale fissato nella provincia vibonese.

Il dominus del sodalizio, secondo quanto emerso dalle indagini, coordinava tutte le attività dalla provincia vibonese, gestendo l’approvvigionamento e la distribuzione di ingenti quantitativi di narcotico. I corrieri dell’organizzazione si occupavano della consegna delle sostanze, che venivano poi depositate in veri e propri hub situati principalmente nei territori laziali, piemontesi e abruzzesi.

Le modalità operative e le tecniche investigative

Durante le operazioni di perquisizione, funzionali all’esecuzione delle misure cautelari, sono state impiegate anche unità cinofile specializzate, sia antidroga che cash dog, per individuare sostanze stupefacenti e denaro contante.

Le indagini di polizia giudiziaria sono state condotte attraverso una complessa attività tecnica, che ha incluso l’individuazione di smartphone criptati e l’analisi di una vasta mole di conversazioni chat crittografate. Questi strumenti hanno permesso di ricostruire la rete di contatti e le modalità operative dell’associazione criminale.

Le sostanze sequestrate e il valore economico

All’esito delle investigazioni, sono stati ricostruiti numerosi episodi di compravendita e detenzione di sostanze stupefacenti, per un quantitativo complessivo di circa 750 Kg. di marijuana e 11 kg. di cocaina. Il valore stimato della droga sequestrata si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

L’interesse dell’associazione era rivolto principalmente al traffico di marijuana e cocaina, sostanze che venivano movimentate su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle regioni Lazio, Piemonte e Abruzzo, dove l’organizzazione aveva stabilito i propri punti di deposito e smistamento.

Le misure cautelari e la presunzione di innocenza

I provvedimenti emessi in questa fase sono stati adottati sulla base delle attuali risultanze investigative, emerse nel corso delle indagini preliminari. Nei confronti degli indagati, sottolinea la Guardia di Finanza, sussiste la presunzione di innocenza fino al giudizio definitivo.

L’operazione rappresenta un duro colpo alla rete criminale che, secondo gli inquirenti, aveva come obiettivo principale quello di agevolare l’attività della “locale di Ariola”, una delle articolazioni territoriali della potente organizzazione mafiosa denominata ‘ndrangheta.

Il contesto territoriale e le implicazioni

La provincia vibonese si conferma, ancora una volta, come uno dei centri nevralgici per le attività della criminalità organizzata calabrese. L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Catanzaro dimostra l’efficacia delle attività investigative e la capacità delle forze dell’ordine di contrastare fenomeni criminali complessi e radicati sul territorio.

IPA