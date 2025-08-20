Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre latitanti italiani sono stati arrestati a Ibiza il 15 agosto 2025 nell’ambito di una vasta operazione antimafia internazionale. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, è stata condotta dai Carabinieri del ROS insieme alla Comisarìa General de Informacion della Policia Nacional spagnola. I fermati erano ricercati in tutta Europa per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, come disposto da un Mandato di Arresto Europeo emesso dall’ufficio G.I.P. di Roma.

Operazione internazionale: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione è il risultato di una lunga e complessa attività investigativa internazionale, culminata nella localizzazione e cattura dei tre latitanti italiani sull’isola di Ibiza. L’azione si inserisce nell’ambito dell’indagine denominata ANEMONE, che aveva già portato, lo scorso 8 luglio, all’arresto di 24 indagati tra Italia e Albania.

Chi sono i latitanti e il ruolo nell’organizzazione criminale

I soggetti arrestati in Spagna sono considerati elementi di spicco di un’organizzazione criminale di matrice ‘ndranghetista, dedita al narcotraffico internazionale. Questa struttura, con base a Roma e ramificazioni sia in Italia che all’estero, era guidata da un 57 enne calabrese, già arrestato l’8 luglio e condannato in passato come figura apicale della locale di ‘ndrangheta di Volpiano (TO), collegata a quella di Platì (RC).

L’uomo, trasferitosi a Roma agli inizi degli anni 2000, avrebbe assunto il controllo dell’area di San Basilio, promuovendo la nascita di un’associazione criminale composta anche dai tre figli. L’organizzazione manteneva rapporti stabili con una struttura criminale albanese, utilizzata per la logistica e lo smercio della droga in varie zone della Capitale.

Le rotte del traffico di droga e il metodo mafioso

La cocaina veniva acquistata in Sud America e importata tramite container nei porti di Spagna, Olanda e Gioia Tauro (RC), sfruttando la collaborazione con altri broker calabresi. Una volta giunta in Italia, la sostanza veniva smerciata al dettaglio sul mercato romano. L’organizzazione si avvaleva di metodi mafiosi per mantenere il controllo e la disciplina interna: la Procura di Roma ha contestato anche un episodio di tortura ai danni di uno spacciatore che non aveva saldato un debito di droga.

Ulteriori reati contestati e dettagli sugli arresti

Uno dei soggetti arrestati, fermato mentre tentava la fuga, era ricercato anche per un ulteriore provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria italiana, relativo a traffico di stupefacenti, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione di ricerca e cattura è stata coordinata dalla Procura della Repubblica – DDA di Roma in collaborazione con EUROJUST, i Carabinieri del ROS e la Polizia Nacional spagnola, con il supporto del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) nell’ambito del progetto I CAN (Interpol cooperation against ‘ndrangheta).

Perquisizioni e sequestri: i risultati dell’operazione

Durante l’attività sono state effettuate una serie di perquisizioni nelle abitazioni utilizzate dagli arrestati, situate a Ibiza e Barcellona. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato numerosi appunti manoscritti relativi alla rendicontazione dell’attività di narcotraffico, documenti falsi utilizzati dai latitanti per nascondere la propria identità e denaro contante per un importo di circa 35.000 euro. Inoltre, sono state trovate modiche quantità di cocaina.

Le indagini hanno permesso di ricostruire la struttura e le modalità operative dell’organizzazione, evidenziando la pericolosità e la capacità di infiltrazione della ‘ndrangheta nei circuiti internazionali del traffico di droga. L’operazione rappresenta un duro colpo alle attività criminali transnazionali e conferma l’efficacia della cooperazione tra le forze di polizia italiane e spagnole.

Il contesto: la lotta alla criminalità organizzata

L’indagine ANEMONE, che ha visto coinvolti 24 indagati tra Italia e Albania, si inserisce in un più ampio quadro di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Le autorità hanno sottolineato come la collaborazione internazionale sia fondamentale per colpire le reti criminali che operano oltre i confini nazionali. Il sequestro di denaro, documenti falsi e appunti relativi al narcotraffico testimonia la complessità e la ramificazione dell’organizzazione smantellata.

La presenza della ‘ndrangheta a Roma e la sua capacità di stringere alleanze con gruppi criminali stranieri rappresentano una delle principali sfide per le forze dell’ordine e la magistratura. L’operazione di Ibiza dimostra come la lotta alla mafia richieda strumenti investigativi avanzati e una costante cooperazione internazionale.

