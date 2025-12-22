Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

In provincia di Oristano, sono state arrestate tre persone dopo che a Sorradile hanno rubato da una cassaforte armi e munizioni tra la notte del 16 e il 17 dicembre. I presunti responsabili, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati dopo un inseguimento a seguito di un furto aggravato in abitazione, durante il quale sono state sottratte numerose armi regolarmente detenute. L’azione è stata condotta nell’ambito di un servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori predisposto dal Comando Provinciale di Oristano.

Operazione notturna dei Carabinieri: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha preso il via nella notte tra il 16 e il 17 dicembre, quando i militari della Compagnia Carabinieri di Ghilarza e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta hanno intercettato i presunti autori di un furto appena commesso nel centro cittadino di Sorradile. L’azione rientrava in un più ampio piano di intensificazione dei controlli contro i reati predatori disposto dal Comando Provinciale di Oristano.

Il colpo in abitazione: dinamica e dettagli

Secondo quanto ricostruito, tre persone, tutte già note alle forze dell’ordine, hanno approfittato della fitta nebbia e dei vicoli del centro storico per introdursi nell’abitazione di un pensionato, assente in quel momento. I malviventi sono riusciti a forzare l’ingresso e a sottrarre una cassaforte contenente diverse armi e munizioni legalmente detenute dalla vittima. Il furto è avvenuto in modo rapido e silenzioso, sfruttando le condizioni favorevoli offerte dalla scarsa visibilità.

L’inseguimento e il blocco dei sospetti

Il dispositivo operativo, composto da oltre 25 militari, è stato attivato immediatamente dopo la segnalazione del furto. I Carabinieri sono riusciti a intercettare i sospetti a Ottana, al termine di un inseguimento di diversi chilometri su strade secondarie. I tre, vistisi scoperti, hanno tentato la fuga a bordo di una Fiat Panda noleggiata di recente, la cui targa era stata alterata con del nastro nero, nel tentativo di eludere i controlli. L’inseguimento si è concluso con il blocco dell’auto e la cattura dei presunti responsabili.

La perquisizione e il materiale sequestrato

Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto sul sedile anteriore una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa, completa di caricatore inserito e munizioni pronte all’uso. All’interno dell’auto sono stati trovati anche radio portatili, binocoli, numerosi arnesi da scasso tra cui una mola elettrica a batteria, guanti da lavoro, pugnali e maschere in silicone con fattezze umane.

La refurtiva, ovvero la cassaforte appena sottratta dall’abitazione di Sorradile, è stata recuperata: al suo interno erano custoditi numerosi fucili, carabine, pistole e munizioni di vario calibro, tutte legalmente detenute dalla vittima.

Le misure adottate nei confronti dei fermati

I tre fermati sono stati accompagnati in caserma per le formalità di rito. Per due di loro, originari di Silius e Sirgus Donigala, il Pubblico Ministero di turno ha disposto la traduzione presso la Casa di Reclusione di Massama. Per il terzo, minorenne, è stato invece disposto l’accompagnamento al CPA di Sassari. Tutti e tre dovranno rispondere di concorso in furto aggravato di armi comuni da sparo, porto abusivo di armi da sparo e munizioni, porto di arma clandestina, nonché uso di targa contraffatta e possesso di arnesi atti allo scasso.

Carabinieri