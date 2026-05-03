Negata la targa per Marco Pannella in piazza Navona, il no dei condomini blocca il ricordo del leader radicale
Controversia a Roma per la targa in memoria di Marco Pannella: i condomini di piazza Navona rifiutano l'installazione. Si valutano alternative
A quasi dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, avvenuta il 19 maggio 2016, l’iniziativa per dedicargli una targa commemorativa a piazza Navona si scontra con il rifiuto dei privati. I condomini di un palazzo nella storica piazza, luogo simbolo delle battaglie civili del leader radicale, hanno risposto con un secco no alla proposta di installare il marmo in sua memoria nell’androne dell’edificio.
- Negata la targa per Marco Pannella in piazza Navona
- Il piano B per onorare il leader dei Radicali
- Gli eventi per il decennale della morte
Negata la targa per Marco Pannella in piazza Navona
L’iniziativa, lanciata circa dieci giorni fa dalle pagine di 7 del Corriere della Sera da Francesco Rutelli, aveva ricevuto il sostegno immediato della compagna storica Mirella Parachini e di una vasta rete di personalità trasversali.
Nonostante il blocco condominiale, la proposta continua a raccogliere adesioni a ciclo continuo da ogni schieramento politico e culturale.
Tra i firmatari spicca Emma Bonino, sodale di una vita, seguita da nomi come Barbara Alberti, Renzo Arbore, Corrado Augias, Fausto Bertinotti, Edith Bruck e Gianfranco Fini.
Anche figure come Gianni Letta, Vittorio Feltri, Pierferdinando Casini e Renato Brunetta hanno appoggiato la richiesta di onorare Pannella nel luogo dove la sua vita è stata celebrata con una cerimonia laica che riempì l’intera piazza.
L’assessore Tobia Zevi, ricordando il confronto appassionato che il leader radicale aveva con suo nonno Bruno, auspica ora che il Comune di Roma riesca a trovare una collocazione adeguata.
Il piano B per onorare il leader dei Radicali
Dopo il primo rifiuto, i promotori stanno valutando nuove opzioni per non lasciare nell’ombra il ricordo di chi ha segnato la storia dei diritti civili in Italia.
Esisterebbe un altro palazzo sulla piazza dove il Comune è proprietario di alcune quote millesimali, il che potrebbe facilitare l’iter burocratico nonostante la possibile opposizione degli altri residenti.
L’obiettivo principale, comunque, è diventato ora Palazzo Braschi.
Per questa sede istituzionale sarà necessario ottenere l’autorizzazione della Soprintendenza, un passaggio non facile ma per il quale si confida nella collaborazione del Campidoglio.
Gli eventi per il decennale della morte
Mentre si combatte la battaglia per il marmo commemorativo, Roma si prepara alle celebrazioni per il decennale della morte.
Il programma prevede la presentazione alla Camera di un libro di Piero Ignazi e una maratona di ricordi in piazza di Pietra.
Questi eventi mirano a ripercorrere le battaglie non-stop di un personaggio che ha trasformato il confronto politico in uno scontro di passioni e ideali.
Un segnale tangibile della sua eredità arriverà proprio nella strada dove abitava il leader, via della Panetteria, dove verrà inaugurata la sede dell’associazione contro la pena di morte Nessuno Tocchi Caino.