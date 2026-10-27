Negoziante denunciato a Pomigliano D'Arco per il cartello "chiunque rubi, tutta la tua famiglia verrà uccisa"

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Un negoziante di 35 anni, di origine cinese ma proprietario di un’attività commerciale a Pomigliano D’Arco in provincia di Napoli è stato denunciato a causa di un cartello attaccato sugli scaffali del suo negozio. Sul cartoncino si legge: “Chiunque rubi, tutta la tua famiglia verrà uccisa”. L’uomo è accusato con l’ipotesi di reato di minacce aggravate.

Il cartello intimidatorio del negoziante

“Chiunque rubi, tutta la tua famiglia verrà uccisa“, è il messaggio intimidatorio riportato su alcuni cartoncini esposti tra gli scaffali di un negozio di articoli per la casa a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli.

Il titolare dell’attività è un uomo di 35 anni di nazionalità cinese che è stato denunciato con l’ipotesi di reato di minacce aggravate.

L’intervento degli agenti della Municipale è scattato dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano riferito della presenza di scritte dal contenuto intimidatorio all’interno dell’esercizio commerciale.

I controlli nel negozio

A seguito delle denunce dei residenti di Pomigliano d’Arco, gli agenti sono andati a verificare la presenza del cartello nel negozio.

Durante il controllo, le forze dell’ordine hanno effettivamente individuato i cartelli che erano bel visibili alla clientela.

I fogli sono stati sequestrati e acquisiti agli atti. Il contenuto delle minacce ha portato gli agenti a identificare il titolare e a denunciarlo all’autorità giudiziaria. Sulla vicenda indaga la Procura di Nola.

Perché sono stati esposti i cartelli

Non è ancora chiaro il motivo dell’esposizione dei cartelli con frasi altamente intimidatorie.

L’ipotesi è che il proprietario del negozio, forse stanco di continui borseggi, abbia tentato di disincentivare i furti con minacce estreme, rivolti a chiunque avesse tentato di rubare la merce in vendita.

L’esercizio commerciale di articoli per la casa si trova in via Roma a Pomigliano d’Arco.