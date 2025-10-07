Negoziati segreti sul futuro di Gaza tra Israele e Hamas, i 3 punti chiave e la minaccia di Donald Trump

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Al via i negoziati per l’accordo sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Nelle scorse ore, a Sharm el-Sheikh, in Egitto, si sono riuniti attorno a un tavolo in un palazzo segreto due delegazioni, mediate da egiziani e da qatarioti, impegnate a trovare un’intesa di pace. Protagonisti assoluti degli incontri, il presidente Usa Donald Trump e il premier di Israele Benjamin Netanyahu.

Gaza, negoziati per raggiungere la pace: il punto sulle trattative

Come riferito dalla stampa araba, al tavolo delle trattative ci sono esponenti del Medio Oriente, dell’Europa, degli Stati Uniti, della Russia e dei Paesi orientali. L’obbiettivo è la pace.

Il primo incontro in scaletta è quello tra i mediatori arabi e la delegazione di Hamas capeggiata da Khalil al Hayyah, l’islamista che gli israeliani hanno provato, senza riuscirci, a eliminare un mese fa con un attacco sferrato a Doha, in Qatar.

ANSA Benjamin Netanyahu e Donald Trump

Il passo successivo sarà una riunione che vedrà protagonisti i mediatori e Israele, che ha come capo negoziatore Ron Dermer. Si procederà poi con un incontro tra gli stessi mediatori e i rappresentanti israeliani e quelli di Hamas, ai quali si aggiungeranno l’inviato Usa in Medio Oriente Steve Witkoff e il genero di Trump Jared Kushner.

Massima segretezza sulle richieste specifiche delle parti. Alcune indiscrezioni sostengono che Hamas avrebbe intenzione di modificare alcuni punti del piano e che vorrebbe che alcuni suoi prigionieri fossero liberati dalle carceri israeliane in cambio degli ostaggi, compreso il capo di Fatah Marwan Barghuthi.

Donald Trump: “Discussioni positive con Hamas”

“Chiedo a tutti di agire rapidamente”, ha scritto Trump sui social, aggiungendo, riferendosi principalmente ad Hamas, che “il tempo è essenziale, altrimenti seguirà un massiccio spargimento di sangue, qualcosa che nessuno vuole vedere”. Una sorta di minaccia.

“Ci sono state discussioni molto positive con Hamas e con Paesi di tutto il mondo (arabi, musulmani e altri) per raggiungere finalmente la tanto cercata PACE in Medio Oriente“, ha concluso il presidente Usa, parlando degli incontri avvenuti nel fine settimana.

La chiamata tra Putin e il premier di Israele Benjamin Netanyahu

Nelle scorse ore c’è stata anche una chiamata tra Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu, confermata dall’agenzia Tass: “Vladimir Putin ha ribadito la posizione incrollabile della Russia a favore di una soluzione globale della questione palestinese sulla base del diritto internazionale”.

La complessità dei negoziati e i 3 punti chiave per fermare i bombardamenti

La prima fase per raggiungere la pace dovrebbe concludersi prima del prossimo fine settimana, come spiegato da una fonte egiziana al quotidiano panarabo, con editore qatariota, Al Araby.

Il primo passo è quello di trovare un’intesa su un “accordo tecnico preliminare” prima di passare a discutere delle disposizioni contenute nelle 20 clausole del Piano Trump.

In particolare si punta a definire tre passaggi cruciali: il cessate il fuoco a Gaza; in che modo dovrà avvenire lo scambio tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi; le tappe del ritiro delle truppe israeliane.

Se uno dei tre punti non sarà raggiunto, è probabile che i negoziati vadano verso un naufragio. In altre parole, nessuna pace.