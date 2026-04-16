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A Crotone un uomo è stato condannato per porto abusivo di armi e un titolare di laboratorio artigianale è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica. Le operazioni sono state disposte dal Questore della Provincia e hanno avuto luogo nella giornata odierna, nell’ambito di un piano di prevenzione e repressione dei reati sul territorio.

Controlli straordinari e provvedimenti eseguiti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le attività di controllo sono state intensificate a seguito delle direttive del Questore Renato Panvino. In particolare, la Polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di conversione della pena pecuniaria in detenzione domiciliare nei confronti di un uomo che era stato condannato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L’uomo, non avendo provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria sostitutiva, è stato raggiunto da un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che ha disposto la conversione della pena in detenzione domiciliare, da scontare presso la propria abitazione.

Scoperto furto aggravato di energia in laboratorio artigianale

Nella stessa giornata, la Squadra Amministrativa della Polizia di Stato ha effettuato un controllo presso un laboratorio artigianale destinato alla produzione e vendita di cibi da asporto e prodotti alimentari. Durante l’ispezione, gli agenti hanno riscontrato la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica. Sul posto è stato richiesto l’intervento di personale tecnico della società di distribuzione elettrica, che ha confermato l’esistenza di un collegamento illecito tramite bypass del contatore.

L’energia sottratta è stata quantificata in circa 11.000 euro. Alla luce delle evidenze raccolte, il titolare dell’attività è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato di energia elettrica.

Un piano di controllo per la sicurezza e la legalità

Le operazioni si inseriscono in un più ampio piano di controllo del territorio, finalizzato sia alla prevenzione che alla repressione dei reati, con particolare attenzione al rispetto della legalità nel tessuto economico e commerciale. L’obiettivo dichiarato è quello di incrementare la percezione di sicurezza tra i cittadini e contrastare ogni forma di illegalità.

L’accertamento relativo al furto di energia elettrica si colloca nell’ambito di un’attività coordinata tra la Questura e l’ente gestore del servizio elettrico, volta a contrastare efficacemente ogni forma di illecito economico e commerciale.

Identificazioni e controlli sul territorio

Nella stessa giornata, gli agenti delle Volanti, impegnati nei servizi di controllo del territorio, hanno identificato 299 persone, controllato 128 veicoli ed effettuato controlli domiciliari nei confronti di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

Conclusioni e prospettive future

L’azione della Polizia di Stato a Crotone conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle regole, sia attraverso la repressione dei reati che mediante la prevenzione e il monitoraggio delle attività economiche.

IPA