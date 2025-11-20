Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto eseguito dai Carabinieri a Laterza. Un uomo di 46 anni è finito in manette in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Taranto, dopo essere stato condannato in via definitiva per danneggiamento con finalità estorsive ai danni di un esercizio commerciale. I fatti risalgono al 2022 e riguardano la collocazione di un ordigno esplosivo davanti a un negozio specializzato in arredi ed elettrodomestici professionali.

L’arresto eseguito dai Carabinieri di Laterza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella tarda serata di ieri i militari della Stazione di Laterza hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 46 anni residente nel comune jonico. L’arrestato era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ma ora dovrà scontare una pena di circa sei anni di reclusione presso la Casa Circondariale di Taranto.

La vicenda: minacce e ordigno esplosivo contro un negozio

L’uomo era stato condannato per danneggiamento con finalità estorsive in relazione a fatti avvenuti nel 2022 a Laterza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il soggetto aveva fornito una fornitura di arredi di ingente valore, pari a circa 200.000 euro, a un esercizio commerciale specializzato nella vendita di arredi ed elettrodomestici professionali. Successivamente, aveva iniziato a pretendere il pagamento del debito con modalità sempre più pressanti, arrivando a minacciare esplicitamente il titolare dell’attività. In particolare, avrebbe dichiarato che avrebbe fatto “saltare in aria il negozio” qualora non avesse ricevuto quanto dovuto.

L’escalation: l’esplosione davanti all’ingresso

Le minacce si sono poi concretizzate con la collocazione di un ordigno esplosivo artigianale davanti all’ingresso del negozio. La deflagrazione ha provocato danni ingenti alla struttura, colpendo in particolare l’area d’ingresso e causando la rottura di diversi arredi ed elettrodomestici all’interno dell’attività.

L’intervento degli artificieri e le indagini

Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, specializzati nella gestione e neutralizzazione di ordigni esplosivi improvvisati. Grazie alle loro competenze tecniche, che includono l’analisi delle scene esplosive e la messa in sicurezza delle aree, è stato possibile stabilire la natura dell’ordigno e raccogliere elementi utili alle indagini.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Laterza e della Compagnia di Castellaneta ha permesso di ricostruire l’intera vicenda e di raccogliere gravi indizi di responsabilità a carico dell’uomo. Gli elementi raccolti sono stati poi recepiti dall’Autorità Giudiziaria, che ha emesso l’ordine di carcerazione.

