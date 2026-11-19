Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Irregolarità igieniche e alimenti non conformi sono stati rilevati in un negozio durante i controlli svolti a Ravenna. La Polizia di Stato e la Polizia locale hanno verificato gli esercizi commerciali di vicinato, sequestrando 66 confezioni di prodotti senza informazioni in italiano e contestando violazioni amministrative.

Controlli nella zona della stazione a Ravenna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività si è svolta nella giornata di ieri ed è stata condotta congiuntamente dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale. I controlli hanno interessato in particolare l’area della stazione ferroviaria e i giardini Speyer di Ravenna, con personale della Divisione Polizia Amministrativa e dell’Ufficio Polizia Commerciale del Corpo di Polizia locale. L’intervento, disposto nell’ambito del coordinamento interforze per il controllo del territorio, è stato finalizzato a verificare il rispetto delle norme su autorizzazioni e licenze, la tutela dei consumatori e della salute pubblica, con attenzione alla tracciabilità dei prodotti.

Alimenti senza indicazioni in italiano

Diversi esercizi sono stati sottoposti a verifica. In uno di questi, l’ispezione dei locali e dei prodotti in vendita ha fatto emergere varie irregolarità. Ortaggi e altri prodotti freschi sfusi — tra cui cipolle, aglio, patate, zenzero e peperoncino — erano collocati a un’altezza da terra inferiore a 50 cm, in contrasto con le disposizioni igieniche vigenti.

Sugli scaffali sono state inoltre trovate confezioni alimentari prive delle informazioni obbligatorie in lingua italiana. Per questa violazione è stato disposto il sequestro amministrativo cautelare di 66 confezioni, per un peso complessivo di 60 kg. Tra i prodotti c’erano datteri, couscous, preparati alimentari in polvere, pasta di sesamo al pistacchio e preparati per il tè.

Prodotti scaduti e sanzioni

Nel corso degli accertamenti sono stati individuati anche alimenti scaduti o deteriorati, ancora esposti per la vendita. In particolare, sono state contestate 4 confezioni di stoccafisso essiccato scaduto e diversi chilogrammi di banane in evidente stato di deterioramento. La Polizia locale ha proceduto con le contestazioni amministrative e la merce deteriorata è stata distrutta.

Le sanzioni amministrative complessivamente irrogate superano 5000 euro. La Polizia ha annunciato che i controlli proseguiranno con regolarità, con finalità di prevenzione e tutela della salute dei cittadini.