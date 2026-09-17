Negozio lasciato aperto e incustodito nel centro di Savona, sospesa per 20 giorni la licenza di un salone

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È stata disposta la sospensione della licenza per un esercizio di acconciature nel capoluogo ligure: il provvedimento, emesso dal Questore della provincia di Savona, è stato motivato da ripetuti episodi di ubriachezza e abbandono del negozio da parte del titolare, un uomo di 48 anni di origini marocchine con precedenti, che hanno rappresentato un pericolo per la sicurezza pubblica.

Il provvedimento della Questura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura ha istruito il procedimento che ha portato alla sospensione della licenza per l’attività di parrucchiere, situata nel centro di Savona. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), avrà una durata di 20 giorni.

Precedenti e recidiva del titolare

Non si tratta della prima volta che il titolare dell’esercizio viene colpito da una misura simile. Già alla fine dello scorso giugno, infatti, era stato destinatario di un analogo provvedimento, che aveva comportato la sospensione della licenza per 15 giorni. La reiterazione delle condotte ha avuto un peso determinante nella decisione della Questura.

Le motivazioni: episodi di ubriachezza e abbandono del locale

Secondo quanto riferito dal Comando Polizia Locale di Savona, il negozio è stato più volte trovato aperto e privo di personale, oppure con il titolare in evidente stato di ubriachezza. In tali circostanze, l’uomo è stato sanzionato per la violazione amministrativa. Inoltre, residenti e commercianti della zona hanno richiesto in diverse occasioni l’intervento delle Forze dell’Ordine e dei sanitari, a causa dei comportamenti del titolare, attribuiti all’abuso di alcolici.

Condizioni igienico-sanitarie e rischi per la sicurezza

I controlli effettuati hanno messo in luce anche le precarie condizioni igienico-sanitarie in cui versava il locale. In una delle ultime verifiche, la Squadra Volante ha trovato il negozio aperto e incustodito, con strumenti professionali come forbici e rasoi lasciati alla portata di chiunque. Al ritorno del titolare, che si presentava ancora in stato di ubriachezza, è stata contestata la relativa violazione amministrativa.

Pericolo per l’ordine pubblico

L’abuso di bevande alcoliche da parte del titolare, unito alla sua abitudine di lasciare incustodito il negozio e gli strumenti da taglio, è stato ritenuto un chiaro pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. La professione di parrucchiere, infatti, prevede l’utilizzo di strumenti affilati che richiedono attenzione e lucidità, condizioni che il titolare non garantiva.

Conclusioni e durata della sospensione

Alla luce dei numerosi episodi segnalati e delle condizioni riscontrate, la Questura ha ritenuto necessario intervenire con la sospensione della licenza per 20 giorni. Il provvedimento mira a tutelare la sicurezza dei cittadini e a prevenire ulteriori situazioni di rischio nel centro di Savona.

IPA