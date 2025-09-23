Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un giovane italiano di 20 anni per tentato furto aggravato a Bolzano. Il ragazzo è stato sorpreso dalla Polizia mentre cercava di introdursi in un esercizio commerciale di via Resia insieme a un complice. L’intervento è stato reso possibile dalla segnalazione di una residente, che ha notato movimenti sospetti e ha allertato le forze dell’ordine.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 2 di notte, quando una cittadina, affacciandosi dalla finestra della propria abitazione in via Resia, ha notato la presenza di due soggetti intenti a forzare la porta di un’attività commerciale con arnesi da scasso. La donna, insospettita dai movimenti dei due, ha prontamente contattato la Sala Operativa della Questura, che ha inviato sul posto gli equipaggi della Squadra Volante.

Il tentativo di fuga e l’arresto

All’arrivo delle pattuglie, i due individui hanno tentato di darsi alla fuga in direzione via Milano. Tuttavia, uno dei due è stato immediatamente bloccato dagli agenti mentre cercava di entrare in un giardino condominiale e di disfarsi di un piede di porco, probabilmente utilizzato per forzare le serrature. Il giovane è stato quindi fatto salire sull’auto di servizio e condotto in Questura per le procedure di identificazione e accertamento dei fatti.

Ulteriori accertamenti e perquisizione

Durante l’ispezione dell’area circostante, le forze dell’ordine hanno scoperto che anche la porta di un’altra attività commerciale limitrofa era stata forzata, segno che i due avevano probabilmente tentato più colpi nella stessa notte. Nel frattempo, la perquisizione personale effettuata sul giovane fermato ha portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti: alcuni grammi di cocaina e marijuana sono stati sequestrati dagli agenti.

L’identità dell’arrestato e i precedenti

Il ragazzo, identificato come un cittadino italiano originario di Bolzano, ha 20 anni e risulta già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti. Dopo gli accertamenti di rito, è stato dichiarato in stato di arresto per tentato furto aggravato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il possesso di sostanze stupefacenti. La sua posizione si è dunque aggravata, non solo per il reato commesso nella notte, ma anche per il materiale illecito trovato in suo possesso.

Ipotesi di altri colpi e indagini in corso

Le indagini della Polizia non si sono fermate all’arresto. Gli investigatori stanno infatti verificando se il giovane possa essere coinvolto anche in un altro episodio di tentato furto avvenuto qualche ora prima in alcuni garage condominiali della zona Novacella. In relazione a questo secondo episodio, è stato denunciato in stato di libertà un altro giovane italiano di 24 anni. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e di accertare eventuali collegamenti tra i due episodi e i soggetti coinvolti.

Il ruolo fondamentale della collaborazione dei cittadini

L’operazione della Polizia di Stato ha messo in luce ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La segnalazione tempestiva della residente di via Resia ha infatti permesso di sventare il furto e di assicurare alla giustizia uno dei presunti responsabili. Le autorità invitano la popolazione a continuare a segnalare situazioni sospette, contribuendo così in modo determinante alla sicurezza della comunità.

Conclusioni e sviluppi futuri

L’arresto del giovane bolzanino rappresenta un importante risultato nell’attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori nella città di Bolzano. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire eventuali responsabilità aggiuntive e per individuare il complice che è riuscito a fuggire. Nel frattempo, la Polizia rinnova l’invito a segnalare qualsiasi movimento sospetto, sottolineando come la collaborazione tra cittadini e istituzioni sia fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.

IPA