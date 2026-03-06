Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto con sequestro di sostanze stupefacenti e denaro, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta nel quartiere Paolo VI di Taranto. Un giovane di 17 anni è stato fermato e accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio antidroga mirato, come reso noto dalle forze dell’ordine.

Operazione antidroga a Taranto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata dopo che i Falchi della Squadra Mobile avevano raccolto elementi che facevano sospettare una presunta attività di spaccio in un appartamento di via XXV Aprile, nel quartiere Paolo VI di Taranto.

Gli agenti, impegnati in servizi di osservazione nei pressi dell’abitazione, hanno notato un giovane che si è avvicinato con fare sospetto, suonando insistentemente al campanello senza ottenere risposta.

Il tentativo di fuga e la reazione violenta

Alla vista dei poliziotti il ragazzo ha cercato di allontanarsi rapidamente dallo stabile tentando di sottrarsi al controllo e opponendo una reazione violenta nei confronti degli agenti.

Dopo alcuni momenti di tensione il 17enne è stato bloccato e sottoposto a perquisizione. Durante il controllo, nelle tasche del giubbotto del giovane sono stati trovati tre involucri di cellophane contenenti poco meno di cento dosi preconfezionate di cocaina già pronte per lo spaccio, e circa dieci dosi di hashish. Inoltre è stato rinvenuto un tirapugni in metallo. Nel borsello che il ragazzo portava con sé i poliziotti hanno scoperto circa 2.500 euro in banconote di vario taglio, una somma di cui il giovane non ha saputo giustificare la provenienza.

Arresto e trasferimento presso il Centro di Prima Accoglienza

Dopo aver trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il minore è stato tratto in arresto e accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Lecce.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che, per il giovane indagato, vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

