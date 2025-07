Nei palinsesti Mediaset lo storico taglio a "Striscia la Notizia": al suo posto Gerry Scotti, tutte le novità

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Clamorosa svolta in vista per Mediaset, che con i nuovi palinsesti fermerà dopo 37 anni “Striscia la Notizia“. Il tg satirico sarà messo a riposo, lasciando spazio alla “Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti dal 14 luglio. Pier Silvio Berlusconi punta a una fase di profondo rinnovamento, accorciando inoltre i reality show e anticipando la fine delle prime serate.

Berlusconi ferma “Striscia la Notizia”

In casa Mediaset è in atto una vera rivoluzione. Dopo 37 anni di presenza stabile, “Striscia la Notizia” si prende una pausa dall’appuntamento fisso pre-serale di Canale 5.

Al suo posto, secondo i nuovi palinsesti debutta Gerry Scotti con una nuova versione, fresca e rinnovata, de “La Ruota della Fortuna”, a partire dal 14 luglio.

La mossa – che sarebbe concordata con Antonio Ricci – ha un valore simbolico, suonando come l’inizio di un piano più vasto per rinfrescare l’immagine serale di Canale 5.

Il futuro di “Striscia la Notizia”

La decisione di fermare di “Striscia la Notizia” sarebbe quindi presa di comune accordo, e il tg satirico dovrebbe peraltro ritornare in onda a novembre, seguendo una sorta di “staffetta” con il programma di Gerry Scotti.

Ma che si sia aperta una fase di profonda riflessione sui format di Antonio Ricci – un tempo intoccabili – non è più un tabù. Un altro segnale è rappresentato dallo slittamento di “Paperissima Sprint” da Canale 5 a Italia 1.

Secondo l’azienda, una decisione mirata a valorizzare il canale “dei giovani” dotandolo di un programma di pregio, fornendogli una fascia importante (quella che era occupata dai “Simpson”). Ma anche una lettura molto diversa della manovra è possibile.

Le nuove idee per i palinsesti Mediaset

I palinsesti Mediaset saranno presentati ufficialmente l’8 luglio. Nel frattempo però si respira aria di scossoni e rinnovamento anche per il prime time.

Secondo voci interne, l’attenzione si sta concentrando su una riduzione dell’impatto del comparto reality, in evidente affanno nell’ultima annata televisiva. Come riportato da ItaliaOggi, Pier Silvio Berlusconi starebbe valutando modifiche che riguardano principalmente la lunghezza dei singoli show e l’orario in cui si concludono le trasmissioni serali.

L’obiettivo sarebbe mettere un argine all’eccessiva estensione temporale dei reality di Canale 5, ponendo fine a stagioni interminabili di 6-8 mesi, come quelle viste con il “Grande Fratello”, e a serate che si trascinano fino alle due del mattino.

Si tratterebbe di scelte che, pur non introducendo titoli nuovi, potrebbero incidere in modo profondo sul modello produttivo della rete. Durata e fascia oraria sono infatti due elementi chiave nel successo economico dei reality, poiché consentono di diluire i costi su un arco lungo e aumentare lo share con serate extralarge.