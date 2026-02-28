Neil Sedaka morto a 86 anni, il leggendario re del pop statunitense è stato l'autore della hit Calendar Girl

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Neil Sedaka, assoluto protagonista della scena pop internazionale tra gli anni ’50 e ’70 è morto a Los Angeles a 86 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia con un comunicato. Il cantautore e compositore statunitense ha pubblicato 25 album e ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Sedaka è stato autore di successi indimenticabili come Calendar Girl, Breaking Up Is Hard to Do e Laughter in the Rain.

Neil Sedaka morto a 86 anni

Il mondo della musica e del pop internazionale perde uno dei suoi storici protagonisti. Neil Sedaka è morto a 86 anni a Los Angeles, come comunicato dalla sua famiglia.

“Un essere umano incredibile di cui sentiremo profondamente la mancanza”, si legge nel comunicato della famiglia.

ANSA

“Una vera leggenda del rock and roll, un’ispirazione per milioni di persone”, hanno scritto ancora i famigliari.

Chi era Neil Sedaka

Nato nel 1939 nel quartiere di Brooklyn a New York, iniziò la sua carriera negli Anni ’50. The Diary nel 1958 è stato il suo primo grande successo.

Dopo la formazione dei Tokens (il gruppo che incise The Lion Sleeps Tonight), fu decisivo per la sua carriera l’incontro con Howard Greenfield, con cui scrisse moltissimi testi.

Cantautore, pianista e compositore, Sekada ha dominato, dagli Anni ’50 ai ’70, la scena pop internazionale con pezzi di successo come Calendar Girl, Breaking Up Is Hard to Do e Laughter in the Rain.

Il successo e i riconoscimenti internazionali

Ha ricevuto cinque nomination ai Grammy, è stato inserito nella Songwriter’s Hall of Fame e vanta una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

dalla collaborazione con il paroliere Howard Greenfield erano arrivati pezzi come Happy Birthday Sweet Sixteen, Calendar Girl e Oh! Carol (dedicata alla cantautrice Carole King).

Tra i suoi successi ci sono anche Laughter in the Rain, Bad Bloode la cover di Love Will Keep Us Together di Captain & Tennille (che nel 1975 raggiunse il primo posto in classifica.

In tutta la sua carriera ha pubblicato 25 album.

Il comunicato della famiglia

Nei Sedaka lascia la moglie, Leba Strassberg, con cui era sposato dal 1962, e due figli, Dara e Marc.

“La nostra famiglia è devastata dall’improvvisa scomparsa del nostro amato marito, padre e nonno, Neil Sedaka”, recita il comunicato.

“Una vera leggenda del rock and roll, un’ispirazione per milioni di persone, ma soprattutto, almeno per coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, un essere umano incredibile di cui sentiremo profondamente la mancanza”, ha scritto la famiglia.