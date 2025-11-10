Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto in un’operazione della Polizia di Stato condotta sabato pomeriggio a Milano. Un cittadino italiano di 46 anni è stato fermato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga, dopo essere stato trovato in possesso di hashish, cocaina, marijuana e una somma di denaro superiore a 92.000 euro.

Il controllo e l’arresto in zona Sempione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di sabato, quando gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile di Milano hanno notato un uomo a bordo di un’utilitaria a noleggio, mentre si trovavano impegnati in un servizio antidroga nella zona Sempione. L’atteggiamento sospetto del conducente ha spinto i poliziotti a procedere con un controllo.

Durante la perquisizione, il 46enne è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e 230 euro in contanti. Gli agenti hanno poi esteso la verifica all’interno dell’autovettura, dove, nascosti in un borsone nel bagagliaio, sono stati rinvenuti e sequestrati 100 panetti di hashish per un peso complessivo di 9,6 chilogrammi. Inoltre, sono stati scoperti 32 grammi di cocaina occultati nel bracciolo porta oggetti e due telefoni cellulari.

Le indagini portano a Trezzano Rosa

Le successive indagini hanno permesso agli agenti di risalire a un box situato a Trezzano Rosa (MI), dove sono stati effettuati ulteriori sequestri. All’interno del locale, la Polizia ha trovato 22 chili di hashish, poco più di 6 chili di marijuana, 100 grammi di cocaina e una macchina conta soldi, strumenti tipici dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione si è poi estesa all’abitazione dell’uomo, sempre a Trezzano Rosa, dove sono stati sequestrati oltre 92.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arresto e i precedenti dell’uomo

Il 46enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore. L’operazione ha permesso di sottrarre al mercato illegale una quantità significativa di sostanze stupefacenti e di interrompere una rilevante attività di spaccio nella zona.

Il bilancio dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il bilancio complessivo dell’operazione antidroga condotta tra Milano e Trezzano Rosa è di un arresto, il sequestro di oltre 31 chili tra hashish, marijuana e cocaina, due telefoni cellulari, una macchina conta soldi e più di 92.000 euro in contanti. L’attività investigativa ha evidenziato la presenza di una struttura organizzata per la gestione e la distribuzione delle sostanze stupefacenti, confermando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga sul territorio.

