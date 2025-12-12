Nel caso Epstein pubblicate foto con Trump, Clinton, Woody Allen e altri vip: e spunta il condom trumpiano

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I dem della Commissione Vigilanza della Camera hanno pubblicato foto inerenti al caso Epstein. In queste compaiono diversi personaggi come Donald Trump, Bill Clinton, l’ex principe Andrea, Bill Gates e altri. Alcune immagini non sono nuove, altre mostrano oggetti erotici. La Casa Bianca accusa i dem di “creare una falsa narrazione” pubblicando selettivamente delle foto. I fascicoli completi contengono 25mila documenti e oltre 95mila foto che dovranno essere resi pubblici entro il 19 dicembre.

Pubblicate nuove foto della tenuta di Epstein

Sono state pubblicate nuove foto della tenuta di Jeffrey Epstein. A renderle note i democratici della Commissione di Vigilanza della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Sarebbero 19 le fotografie che ritraggono, tra le varie persone, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Bill Gates e l’ex principe Andrew Mountbatten-Windsor.

Le foto rese note al momento non raccontano reati, ma farebbero parte di una collezione di oltre 95mila foto ricevute dagli eredi di Epstein e in fase di esame. La Commissione ha potuto pubblicarne solo una parte al momento.

Commissione per la Vigilanza e la Riforma del Governo Una delle foto pubblicate dalla Commissione per la Vigilanza e la Riforma del Governo

Cosa c’è nelle foto di Donald Trump?

Nelle 19 foto pubblicate, Donald Trump è raffigurato in quattro. In una c’è un’illustrazione di Trump su una confezione rossa con scritto “I’m HUUUGE!”. È presente un cartello con scritto “Trump Condom 4,50 dollari”.

In un’altra foto Trump è vicino a diverse donne, i cui volti sono stati però censurati. In un’altra foto Trump è vicino a una donna bionda, il cui volto è stato anch’esso censurato. In un’altra foto ancora si vede il presidente degli Stati Uniti insieme a Epstein mentre parla con una modella, Ingrid Seynhaeve.

Quest’ultima è una foto di dominio pubblico ormai da anni: si tratta di un contesto diverso dalla tenuta di Epstein. Infatti, i due si trovano a una festa di Victoria’s Secret a New York nel 1997.

Le foto con il principe Andrea e Bill Gates

Sono state poi pubblicate diverse foto che ritraggono l’ex principe Andrea e Bill Gates. In una in particolare però non sembrano essere neanche nella tenuta Epstein: anzi, l’immagine proviene dal catalogo di Getty Images e con i due sarebbe presente anche Carlo, allora principe di Galles.

La foto è acquistabile e scaricabile e racconta di un vertice dei capi di governo del Commonwealth tenutosi a Londra il 18 aprile 2018. Ritagliata, poteva lasciar pensare a un altro episodio, ma comunque non sembra implicare nessun reato.

Tra le immagini giocattoli erotici

Alcune delle immagini pubblicate non mostrano persone, ma oggetti: giochi erotici nello specifico. In una foto si vedono dei giochi su un tappeto, ma non è chiaro dove sia stata scattata.

In un’altra si vede un’etichetta e un altro gioco. Infine, in una terza si vede la mano di una persona che indossa un guanto di gomma, anch’esso un gioco erotico, vicino a dei cuscini. Sono immagini scattate molto da vicino e che non permettono di capire la stanza in cui sono state scattate.

Chi è immortalato nelle foto?

Insieme a Jeffrey Epstein o in scatti singoli, si possono trovare molte donne giovani, ma anche nomi noti. Oltre a Donald Trump, amico di Jeffrey Epstein fino al 2004, si possono vedere anche Bill Gates, l’ex principe Andrea, Bill Clinton, l’ex consigliere di Trump Steve Bannon.

Ancora il regista Woody Allen, l’economista Larry Summers, gli imprenditori Richard Branson e Bill Gates insieme, e l’avvocato Alan Dershowitz.

Va chiarito che nelle foto finora pubblicate non sono visibili questi soggetti mentre compiono alcun tipo di reato e che le immagini che creano più scandalo sono foto ravvicinate, in stanze non identificate, di oggetti.

La reazione dei dem

Il deputato Robert Garcia, esponente democratico del Comitato, ha affermato che è tempo di porre fine alla copertura da parte della Casa Bianca e di “rendere giustizia ai sopravvissuti di Jeffrey Epstein e dei suoi potenti amici”.

In merito alle foto dichiara che sono inquietanti e sollevano interrogativi su Epstein e i suoi rapporti con alcuni degli uomini più potenti del mondo. “Non ci fermeremo finché il popolo americano non scoprirà la verità. Il Dipartimento di Giustizia deve pubblicare tutti i file ora”, ha aggiunto.

Il Congresso ha votato per obbligare il Dipartimento di Giustizia a pubblicare tutti i fascicoli relativi alle indagini sul caso Jeffrey Epstein, con tanto di firma di Donald Trump. La scadenza per la pubblicazione di tutti i file è il 19 dicembre.