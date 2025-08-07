Nel comitato Nitag sui vaccini ci sono anche due medici che li criticano, l'ira di Matteo Bassetti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Matteo Bassetti, in un post pubblicato sui social, ha criticato il ministero della Salute guidato da Orazio Schillaci per la nomina di alcuni medici nel Nitag, il Gruppo tecnico consultivo sui vaccini. Nel pool di esperti figurano anche Eugenio Serravalle e Paolo Bellavite, che hanno criticato le vaccinazioni.

Il post di Matteo Bassetti sul Nitag

Nel pomeriggio di mercoledì 6 agosto, Matteo Bassetti ha pubblicato un post su Facebook sul Nitag: “Scorrendo i nomi degli esperti nominati dal ministro nella commissione vaccini si alternano figure di grande livello accademico e scientifico insieme ad altre che sono palesemente fuori luogo in un gruppo tecnico sui vaccini“.

Il messaggio del direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova è proseguito così: “Come presidente di una società scientifica mi piacerebbe conoscere i criteri di scelta che hanno portato a queste nomine. Vedere in questo gruppo ministeriale alcune figure ideologicamente contro i vaccini e a favore dell’omeopatia, credo che rappresenti uno dei punti più bassi mai toccati nella salute pubblica italiana“.

Orazio Schillaci, ministro della Salute del Governo Meloni.

Chi è Eugenio Serravalle e cosa pensa dei vaccini

Nel suo post, pur esprimendo dure critiche, Matteo Bassetti non ha fatto i nomi di quelle da lui definite “figure palesemente fuori luogo in un gruppo tecnico sui vaccini” perché “ideologicamente contro i vaccini e a favore dell’omeopatia”.

Nelle stesse ore, però, era montata parallelamente una protesta per la presenza nel Nitag di Eugenio Serravalle e Paolo Bellavite.

Eugenio Serravalle, pediatra e omeopata, nonché ex membro del Comilva (Movimento italiano per la libertà di vaccinazione), come si legge su La Repubblica ha messo in dubbio l’efficacia di molti vaccini e recentemente ha citato studi in base ai quali i vaccinati contro l’influenza si sarebbero ammalati più dei vaccinati.

Chi è Paolo Bellavite e cosa pensa dei vaccini

Paolo Bellavite, già professore di Patologia generale a Verona, ha manifestato le sue posizioni sui vaccini Covid e sulla mancanza di sperimentazioni durante la trasmissione televisiva Di martedì su La7, posizioni che hanno portato il rettore della sua università a prendere le distanze dalle sue dichiarazioni. z