Nel delitto di Garlasco spuntano due nuovi testimoni, parla Alessandro De Giuseppe de Le Iene

Probabilmente una nuova svolta si approssima nelle indagini sul delitto di Garlasco. La nuova inchiesta, come noto, vede Andrea Sempio come unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Eppure nel corso di una puntata di Zona Bianca il noto inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe ha lasciato intendere che due nuovi testimoni gli avrebbero rivelato di aver visto qualcuno in via Pascoli la mattina della tragedia.

Due nuovi testimoni

Come il garantismo insegna, le nuove testimonianze rivelate da Alessando De Giuseppe a Zona Bianca sono ancora da verificare. Nel corso della puntata andata in onda domenica 4 gennaio l’inviato de Le Iene ha riferito che due persone sono state ascoltate dalla Procura.

De Giuseppe, comprensibilmente, non fa i loro nomi ma riferisce che “Muschitta non è l’unico che ha visto quello che visto”, riferendosi a Marco Muschitta che nel 2007 riferì di aver notato una ragazza uscire da via Pascoli a bordo di una bicicletta la mattina del delitto.

Quindi l’inviato de Le Iene racconta che “un altro testimone (…) avrebbe visto quello che ha visto Muschitta” e si parla di “persone non indagate“, sottolineando che “nessuno ha visto Alberto Stasi e nessuno ha visto Andrea Sempio”.

Dunque rilancia: “Una persona ha visto un’altra dove non doveva essere. L’altro testimone ha visto un’altra persona ancora in un luogo in cui non doveva trovarsi“.

Cosa hanno visto queste due persone quella mattina a Garlasco

È importante sottolineare la parola “mattina”, perché secondo i due nuovi testimoni di cui De Giuseppe ha raccolto le dichiarazioni, il misterioso avvistamento sarebbe avvenuto intorno alle 9:30/10 del 13 agosto 2007, un orario precedente a quello stabilito in cui la Cassazione, nel 2015, ha collocato l’omicidio di Chiara Poggi.

De Giuseppe fa sapere le loro dichiarazioni “sono circostanziatissime” e che il primo testimone avrebbe visto “un’altra persona all’incrocio con via Pascoli“, il secondo “ha un’attività” e a lui avrebbe detto: “Ho paura di essere distrutto da una certa persona”.

La paura dei residenti dopo il delitto di Chiara Poggi

Nello stesso intervento Alessandro De Giuseppe sottolinea come i cittadini di Garlasco vivrebbero in un clima di paura anche 18 anni dopo il delitto di Garlasco.

Oggi, tuttavia, viene fuori che “in tanti hanno visto e ora iniziano a svegliarsi le coscienze”.

Andrebbe verificato se De Giuseppe, nel caso del secondo testimone, si riferisce a Pietro Emilio Franchioli, un musicista locale la cui testimonianza è stata mandata in onda durante un servizio dell’inviata Serenella Bettin: “La mattina del 13 agosto passavo sulla strada che va verso Pavia”, e “passando in bici” aveva “via Pascoli sulla sinistra”.

Quindi di fronte al civico 8, dove si trova la casa dei Poggi, “ho visto con la coda dell’occhio una figura curva sulla bicicletta, io l’ho vista di spalle”, una persona intenta “forse a controllare una gomma”.