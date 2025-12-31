Nel discorso di fine anno Mattarella definisce "ripugnante" chi non vuole la pace a Gaza e in Ucraina

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Sergio Mattarella ha rivolto agli italiani il suo undicesimo messaggio di fine anno, trasformando lo Studio alla Vetrata del Quirinale nel palcoscenico di un durissimo atto d’accusa contro la violenza globale. Il Presidente ha invocato la pace per l’Ucraina e Gaza, celebrando al contempo i prossimi 80 anni della Repubblica con un richiamo solenne alla coesione sociale e al disarmo delle parole.

L’attacco di Mattarella a chi non vuole la pace

Il discorso del Capo dello Stato, durato circa 15 minuti e trasmesso a reti unificate, ha evitato le secche delle polemiche politiche interne, come il referendum sulla giustizia, per proiettarsi verso un 2026 carico di significati storici.

Mattarella ha iniziato il suo intervento con un’analisi lucida e dolente dell’attualità internazionale, definendo “ripugnante” il rifiuto della pace da parte di chi si sente più forte.

ANSA

Il Presidente Sergio Mattarella durante la registrazione del messaggio di fine anno

Il pensiero del Presidente è andato ai bambini di Kiev al freddo e ai neonati che muoiono assiderati a Gaza, richiamando l’umanità a un modo di pensare basato sul rispetto e non sul dominio.

Il riferimento a Leone XIV

Un passaggio fondamentale è stato dedicato al dialogo interno e alla qualità del dibattito pubblico.

Citando Papa Leone XIV e il Giubileo della Speranza, Mattarella ha esortato gli italiani a “disarmare le parole”, denunciando quegli scontri verbali in cui non conta la verità ma solo la forza polemica.

Secondo il Presidente, non si può costruire una mentalità di pace se ogni circostanza diventa pretesto per accuse reciproche e violenza mediatica.

La democrazia, ha ricordato il Capo dello Stato evocando i padri costituenti, si nutre di sintesi e non di sole contrapposizioni.

Perché era visibile la foto di Federico Patellani

Il 2026 sarà l’anno degli 80 anni della Repubblica e Mattarella ha voluto anticipare le celebrazioni con una scenografia simbolica.

Nel video diffuso dal Quirinale, spicca infatti la celebre foto di Federico Patellani: la ragazza che sorride sventolando il Corriere della Sera – testata che proprio nel 2026 festeggerà i suoi 150 anni – con il titolo “È nata la Repubblica italiana”.

Il Presidente ha sfogliato un “album immaginario” della nostra storia, individuando nel voto alle donne del 1946 il primo, imprescindibile fotogramma dell’unità del popolo italiano.

L’appello ai giovani

Il messaggio si è concluso con un appello ai giovani e alla necessità di superare le disuguaglianze che ancora lacerano il Paese.

In un’aula del Quirinale adornata con una stella di Natale e il tricolore, Mattarella ha chiesto all’Italia di riscoprire quella capacità di coesione che permise ai costituenti di scrivere la Carta nonostante i contrasti politici.