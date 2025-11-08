Nel Ferrarese un ultraleggero si schianta dopo il decollo e prende fuoco, morto il pilota
Tragedia nel Ferrarese, ad Aguscello, dopo il decollo: niente da fare per il pilota 66enne, l'unico a bordo del velivolo caduto in un terreno agricolo
Un incidente aereo è avvenuto nella tarda mattinata di sabato ad Aguscello, frazione di Ferrara. Un velivolo ultraleggero si è schiantato in un terreno agricolo prendendo fuoco. A bordo del velivolo si trovava solamente il pilota, che è morto sul colpo.
Dove è avvenuto l’incidente
L’ultraleggero era da poco decollato dal piccolo aeroporto Prati Vecchi di Aguscello. La tragedia è avvenuta nell’area tra Aguscello e Gaibanella, nelle vicinanze dell’ospedale di Cona.
L’incidente è avvenuto proprio poco dopo la partenza, in un terreno agricolo alla periferia est di Ferrara. A causa dello schianto il velivolo ha preso fuoco.
Il luogo dell’incidente, nel Ferrarese
Il pilota, un uomo di 66 anni, era l’unica persona a bordo del velivolo e ha perso la vita.
L’allarme dato dagli automobilisti
A dare l’allarme, poco prima di mezzogiorno, sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno allertato sia i vigili del fuoco sia le forze dell’ordine.
Immediato il loro arrivo sul posto dell’incidente: ora dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Immediato anche l’arrivo dei soccorsi del 118 con l’automedica, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del pilota.
Proprio stando a quanto raccontato da un automobilista, il velivolo avrebbe compiuto una manovra anomala poco dopo la partenza, perdendo velocemente quota e impattando sul terreno.
Le cause dell’incidente
Ancora da chiarire, ovviamente, le cause della tragedia. Il 66enne era un pilota esperto e non si esclude l’ipotesi del malore.
Ma non si esclude nemmeno la possibilità di un guasto o di un problema al velivolo, in seguito al quale, il pilota potrebbe tentato un atterraggio di emergenza.
La procura di Ferrara aprirà in ogni caso un fascicolo.