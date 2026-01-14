Nel film "La Grazia" Sorrentino racconta il presidente De Santis, a chi si è ispirato da Scalfaro a Mattarella

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Nel suo nuovo film La Grazia Paolo Sorrentino torna a legare cinema e politica e racconta la vicenda del presidente Mariano De Santis. Nome e personaggio di fantasia, che però trae ispirazione dalla personalità di vari Capi di Stato che si sono avvicendati al Quirinale, da Oscar Luigi Scalfaro a Sergio Mattarella.

Di cosa parla il nuovo film di Paolo Sorrentino

La Grazia è il terzo film politico girato da Paolo Sorrentino, dopo Loro dedicato a Silvio Berlusconi e Il Divo ispirato a Giulio Andreotti.

La pellicola narra le vicende del presidente De Santis, ormai anziano e giunto alla fine del suo mandato. Infatti il racconto si svolge durante il cosiddetto semestre bianco, gli ultimi sei mesi in cui il Capo dello Stato è in carica.

ANSA

De Santis è un ex giurista, vedovo e devoto cattolico che nell’ultimo periodo della sua carriera politica di trova ad affrontare due temi molto importanti ed evocativi.

Il primo tema dà il titolo al film: De Santis deve decidere se concedere la grazia a due persone che hanno commesso un omicidio in circostanze che potrebbero essere considerate attenuanti.

Il secondo è ancora più attuale e delicato: il presidente deve decidere se promulgare la legge sull’eutanasia.

Ne consegue un tormento morale che lega questi due dilemmi alla vicenda privata del protagonista. Incluso la volontà di scoprire con chi la sua defunta moglie l’ha tradito.

“Non è Mattarella”, chi è il presidente del film di Sorrentino

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Sorrentino evidenzia i punti in comune tra il “suo” De Santis e Mattarella. “Due giuristi, due cattolici. Qui finisce l’analogia tra l’attuale presidente della Repubblica e quello inventato da noi”.

Il protagonista non è dunque ispirato a Sergio Mattarella, anche se ne condivide alcuni aspetti. Il fatto che si professi democristiano, che sia vedovo e che abbia una figlia sono senza dubbio punti in comune.

Le analogie sono però evidenti anche con altri presidenti della Repubblica. L’attore Toni Servillo lo ha spiegato bene nel corso di una puntata del podcast Tintoria.

“Dal punto di vista della simpatia umana abbiamo pensato a Mattarella, ma abbiamo guardato a più presidenti”, ha detto.

Tra questi figura anche Giorgio Napolitano, “presente” nel personaggio di De Santis grazie all’accento napoletano e al cappello. “Era il cappello che portava Napolitano”, ha rivelato Sorrentino.

C’è anche qualcosa di Mario Draghi in De Santis

In particolare c’è una frase topica pronunciata da De Santis nel film: “Finalmente il Paese è in sicurezza”. Ecco, questa frase è un esplicito riferimento a Mario Draghi, come riferito dallo stesso Sorrentino.

Poco importa se l’ex numero uno della Bce non è stato mai presidente della Repubblica, ma “solo” del Consiglio. “Ho scritto quella frase pensando a quando il presidente del Consiglio era Draghi. Il Paese pareva in ottime mani, e lo era”.

La figlia Dorotea: gli indizi lasciati da Sorrentino

L’intenzione di Sorrentino era quello di inserire nomi e vicende legate al mondo cattolico italiano. In tal senso, l’ispirazione a figure come quella dell’ex presidente Mariano Rumor diventano più evidenti.

Si potrebbe dire che De Santis sia sostanzialmente un democristiano, tanto che nel film la figlia si chiama Dorotea. Nome che richiama la corrente moderata dei dorotei, interna alla Democrazia Cristiana, che a sua volta si riferisce al convento di Roma dedicato a Santa Dorotea nel quale alcuni leader di Iniziativa Democratica si riunirono nel 1959.

Il personaggio della figlia di De Santis, giurista come il padre, non sarebbe dunque ispirato né a Marianna Scalfaro né a Laura Mattarella. “Ho lasciato ad Anna Ferzetti ampia libertà di ispirarsi all’una e all’altra”, ha dichiarato il regista.