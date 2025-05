Nel processo a Sean Diddy Combs testimonia anche Cassie Ventura, il racconto dell'ex sulle violenze subite

“Mi colpiva alla testa, mi buttava a terra, mi prendeva a calci”. È un racconto dell’orrore quello di Cassie Ventura, l’ex fidanzata di Sean Diddy Combs durante il processo che vede il rapper a processo con l’accusa di abusi sessuali e altri quattro capi di imputazione. Ventura è tristemente nota per il video che ha immortalato il produttore musicale mentre la picchiava lungo i corridoi di un hotel di Los Angeles.

La testimonianza di Cassie Ventura

Come riporta la timeline di Bbc News che documenta in diretta le fasi del processo a carico di Sean Diddy Combs, Cassie Ventura ha raccontato che l’ex fidanzato la picchiava, la prendeva a calci, la trascinava e la colpiva alla testa. Episodi, questi, che andavano avanti da anni.

Martedì 13 maggio Cassandra Ventura – questo il suo nome all’anagrafe – ha testimoniato al processo che si sta tenendo presso il tribunale di New York e ha ripercorso l’intera vicenda dal suo punto di vista.

Fonte foto: IPA Il rapper e produttore discografico Sean Diddy Combs, noto nella scena come Puff Daddy o Puff Diddy, è a processo con cinque capi d’accusa. L’ex fidanzata Cassie Ventura: “Controllava la mia vita”

Nel corso della loro lunga relazione Sean Diddy Combs avrebbe fatto di tutto per “controllare la mia vita”, ha detto Cassie Ventura, che dal tavolo dei testimoni ha dichiarato che il rapper le teneva il fiato sul collo in ogni momento della giornata, “dal mio aspetto a ciò a cui stavo lavorando quel giorno”, compresi eventuali colleghi e amici. Lo riporta Reuters.

Nonostante ciò “lo amavo moltissimo e volevo renderlo felice”, ha dichiarato la donna, che allo stesso tempo sentiva di non avere altra scelta“. Tuttavia, il presunto lato oscuro di Puff Daddy (o Puff Diddy, come noto nella scena internazionale) sarebbe emerso in una seconda fase della loro relazione, nonostante i palesi tradimenti del rapper già noti a Ventura nei primi periodi.. Successivamente, infatti, avrebbero preso strada i freak off.

I freak off

Freak off è una denominazione emersa molto spesso, da quando sono iniziate le accuse contro Sean Diddy Combs. Si tratta di festini a base di sesso nei quali il rapper avrebbe assoldato altri uomini con lo scopo di osservare Cassie Ventura mentre aveva rapporti intimi con loro.

Questi festini – come scrive Repubblica – si sarebbero tenuti in casa di Combs. Gli escort contattati dal 55enne avevano il compito di fare sesso con Cassie Ventura mentre Diddy osservava e registrava, il tutto in un contesto in cui entravano in scena droghe e umiliazioni di vario tipo. Incontri, questi, cui la donna sarebbe stata costretta sotto ricatto: Reuters scrive che Diddy avrebbe minaccato di divulgare i filmati qualora si fosse rifiutata di partecipare.

Il processo contro Sean Diddy Combs

Nel settembre 2024 Sean Diddy Combs è stato arrestato dopo 9 denunce pervenute in almeno 10 mesi. Lunedì 12 maggio è iniziato il processo che vede il rapper al banco degli imputati per violenza sessuale, traffico sessuale, tratta di esseri umani e soprattutto con l’accusa di essere il vertice di una pericolosa organizzazione criminale con finalità legate alla prostituzione.

Secondo l’accusa Puff Diddy avrebbe approfittato del suo circolo di collaboratori per trovare coperture e sfruttare il potere della sua fama con lo scopo di circuire donne, abusare di loro e minacciarle di pesanti ritorsioni qualora avessero denunciato i fatti. Secondo Tony Geragos, che difende l’imputato insieme al collega Marc Agnifilo, Sean Diddy Combs è “un uomo complicato, ma questo non è un caso complicato. Questo caso riguarda scelte volontarie fatte da adulti capaci in relazioni consensuali“.