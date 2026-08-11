Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non ci sono mezzi termini: il femminicidio è il frutto di “manipolazioni operate dalla sinistra”, quindi ritorna il discorso dei delitti passionali e viene lanciato un nuovo modello: il patriarcato mediterraneo. È ciò che troviamo nel programma di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, in merito alla violenza di genere e alle leggi ad essa applicate. Nel programma viene respinta l'”ideologia femminista che fomenta la contrapposizione tra maschi e femmine”.

Il femminicidio secondo Futuro Nazionale

Il programma di Futuro Nazionale è stato lanciato martedì 11 agosto. Tra i punti trattati dal partito di Roberto Vannacci, non manca il capitolo dedicato alla violenza di genere.

Il neonato partito dice no al “modello educativo della sinistra fondato sull’ideologia della costante ‘lotta al patriarcato'”, fondato su una “ideologia femminista che fomenta la contrapposizione tra maschi e femmine“.

Tuttavia Roberto Vannacci promette di “punire chi uccide una donna con pene fino all’ergastolo, come abbiamo sempre fatto, ovvero per omicidio“, senza il ricorso ad ulteriori nuovi reati appena introdotti che, secondo l’ex generale, nascono solamente “per calcolo elettorale” e non con il reale intento di adottare una politica di tutela maggiore per le donne.

Stop, quindi, al reato di femminicidio, una “riformulazione gramsciana” che si rivela “contraria alla giustizia, alla logica, alla Costituzione, al buonsenso e costituisce una offesa all’intelligenza dei giuristi”.

Nasce il “patriarcato mediterraneo”

Se per Futuro Nazionale non può esistere il reato di femminicidio, dunque, non può esistere una lotta al patriarcato, soprattutto perché sarebbe meglio “proteggere e non criminalizzare il nostro modello”.

In questo senso nasce il modello del “patriarcato mediterraneo“, orientato sulla “formazione di maschi forti“, capaci di “dominare le emozioni e le passioni” e in grado di proteggere le donne “offrendo se stessi per la costruzione e la difesa della società”.

Il Codice Rosso secondo il programma di Vannacci

Nello stesso capitolo, il programma di Futuro Nazionale parla di “falle procedurali del cosiddetto ‘Codice Rosso‘” alle quali il partito promette di rimediare “garantendo protezione immediata e tempi certi”.

Ad esempio, Futuro Nazionale si impegnerà a potenziare i dispositivi elettronici e a stanziare “fondi dedicati per colmare la cronica carenza attuale di dispositivi”.