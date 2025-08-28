Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e 225 piante di cannabis sequestrate il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Partinico. Un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre curava una vasta coltivazione illecita di sostanze stupefacenti su un terreno confiscato alla mafia. L’operazione è stata eseguita nella mattinata di ieri, in Contrada Margi, grazie a un monitoraggio aereo e a un intervento coordinato tra le diverse unità dell’Arma, con l’obiettivo di contrastare la produzione e il traffico di droga nella zona.

Operazione congiunta e monitoraggio aereo: la scoperta della piantagione

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha visto la collaborazione della Sezione Operativa della Compagnia di Partinico, della Stazione di Camporeale e del 9° Nucleo Elicotteristi di Palermo. L’attività è scaturita da un’attenta attività di sorveglianza aerea, svolta con l’elicottero AW–109Nexus, nell’ambito dei controlli mirati al contrasto della coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. Durante il sorvolo nei pressi di Contrada Margi, l’equipaggio ha notato una vasta area coltivata, che presentava tutte le caratteristiche di una piantagione di canapa indiana.

Il terreno confiscato alla mafia e la segnalazione ai colleghi a terra

La piantagione era stata allestita all’interno di un terreno precedentemente confiscato alla mafia e attualmente di proprietà del comune di Partinico. Dopo aver raccolto immagini aeree e registrato le coordinate precise, l’equipaggio dell’elicottero si è allontanato per non destare sospetti, trasmettendo tutte le informazioni ai colleghi a terra. Da quel momento, i militari hanno organizzato un servizio di osservazione mirato, sfruttando la vegetazione per avvicinarsi senza essere notati.

L’irruzione e l’arresto in flagranza: sorpreso mentre curava le piante

Avanzando con cautela, i Carabinieri sono riusciti a raggiungere il perimetro della piantagione, confermando la segnalazione ricevuta dal cielo. All’interno del campo, hanno sorpreso il 46enne partinicese mentre si occupava della cura delle 225 piante di cannabis indica, già a uno stadio avanzato di maturazione e con un’altezza compresa tra 1 metro e 2 metri. L’uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato in flagranza per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

Perquisizione domiciliare e ulteriori sequestri

L’attività investigativa è proseguita con una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, situata nelle immediate vicinanze della piantagione. All’interno dell’abitazione, i militari hanno rinvenuto diversi germogli di cannabis, piantati in bicchieri di plastica e pronti per essere trasferiti nel terreno. Anche questi sono stati sottoposti a sequestro, rafforzando il quadro indiziario a carico dell’uomo.

Le fasi successive: custodia cautelare e garanzie per l’indagato

Su disposizione del Pubblico Ministero, il 46enne è stato trasferito presso la casa circondariale “Lorusso Pagliarelli” di Palermo, in attesa dell’udienza di convalida. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha successivamente convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere. È importante sottolineare che, secondo i principi costituzionali, l’uomo è attualmente solo indiziato di delitto e la sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso del processo, fino a una eventuale sentenza definitiva.

Il contrasto alla criminalità e il riutilizzo sociale dei beni confiscati

L’operazione dei Carabinieri rappresenta un ulteriore tassello nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti nel territorio di Partinico. Il fatto che la piantagione fosse stata realizzata su un terreno confiscato alla mafia e destinato a finalità sociali sottolinea la necessità di mantenere alta l’attenzione su questi beni, spesso oggetto di tentativi di riappropriazione da parte della criminalità. Le forze dell’ordine, grazie a un’azione sinergica tra monitoraggio tecnologico e intervento sul campo, hanno impedito che la produzione illegale di cannabis potesse alimentare ulteriormente il mercato della droga.

La collaborazione tra reparti e l’importanza del controllo del territorio

L’operazione ha messo in luce l’efficacia della collaborazione tra i diversi reparti dell’Arma, che hanno saputo integrare le informazioni raccolte dal monitoraggio aereo con l’azione discreta e tempestiva dei militari a terra. Il controllo del territorio, soprattutto nelle aree più sensibili e già segnate dalla presenza della criminalità organizzata, si conferma uno strumento fondamentale per prevenire e reprimere fenomeni di coltivazione illecita e traffico di sostanze stupefacenti.

Il valore simbolico dell’operazione e la tutela della legalità

Il sequestro delle 225 piante di cannabis e l’arresto del presunto responsabile assumono anche un valore simbolico, in quanto avvenuti su un terreno che rappresenta il riscatto della collettività nei confronti della mafia. Le autorità locali e le forze dell’ordine ribadiscono l’impegno a difendere questi beni e a restituirli alla cittadinanza, sottraendoli definitivamente alle logiche criminali.

Le prossime fasi dell’indagine e la presunzione di innocenza

Il procedimento giudiziario proseguirà nei prossimi mesi, durante i quali saranno valutate tutte le responsabilità dell’indagato. In attesa di una sentenza definitiva, resta fermo il principio della presunzione di innocenza, come previsto dalla Costituzione italiana. L’operazione di Partinico si inserisce in un più ampio quadro di attività di contrasto alla criminalità e alla produzione illegale di stupefacenti che vede impegnate quotidianamente le forze dell’ordine su tutto il territorio nazionale.

IPA