Neliana Tersigni morta a 81 anni, giornalista Rai e storica inviata di guerra: l'annuncio del fratello Carlo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morta Neliana Tersigni, giornalista e inviata di guerra della Rai. Aveva 81 anni. La notizia della sua scomparsa è stata data dal fratello Carlo. La Rai, in lutto, ricorda la sua giornalista, che ha iniziato la carriera poco più che ventenne nella redazione Esteri di “Paese Sera”, per poi seguire i più importanti scenari internazionali, dal regime di Franco in Spagna al Medio Oriente, dalla Russia alla Germania.

Morta Neliana Tersigni

La giornalista Neliana Tersigni è deceduta all’età di 81 anni. Romana, è scomparsa nella serata del 13 luglio nella sua città natale: Roma.

A darne notizia è il fratello Carlo. Molti i commenti di cordoglio sulla sua pagina Facebook, sulla quale aveva continuato a scrivere fino a pochi giorni fa. Il 12 luglio, il giorno prima della sua morte, aveva scritto: “Sto partendo per Roma, forse per l’ultima volta. Io non so se sopravvivo senza Il Cairo e soprattutto senza il Nilo”.

Amici e colleghi le avevano risposto di aspettarla a braccia aperte. Poi, sullo stesso post, sono arrivati tanti messaggi di cordoglio alla scoperta della sua morte.

Chi era: biografia e carriera

Tersigni si era laureata in letteratura russa. Presto, poco più che ventenne, ha iniziato la carriera da giornalista presso il quotidiano “Paese Sera”. Ha iniziato subito a occuparsi di esteri. Sempre per lo stesso giornale si era spostata in Spagna. Dal 1976 al 1985 ha lavorato per il quotidiano El País.

Nel 1987 approda in Rai, dove entra a far parte della redazione del Tg3 e inizia a lavorare come inviata di guerra. Fino al 1996 opera in Medio Oriente: da Beirut a Gerusalemme.

Diventa corrispondente da Mosca nel 1998 e dal 2003 al 2010 dirige l’ufficio di corrispondenza Rai al Cairo, in Egitto. Nel 2006 torna in Libano come inviata per l’area di conflitto. Dal 2012 è la voce da Bengasi, in Libia.

L’ultimo post

Il 12 luglio su Facebook scrive: “Sto partendo per Roma. Forse per l’ultima volta. Io non so se sopravvivo senza il Cairo e soprattutto senza il Nilo”. Un messaggio che dopo la morte suona come un saluto non solo al posto che ha amato, ma anche a parenti, amici e colleghi.

Il suo “posto del cuore” era il Cairo. Dal 2003 al 2010 ha guidato l’ufficio di corrispondenza Rai al Cairo, seguendo le notizie dall’Africa settentrionale e dai Paesi arabi del Medio Oriente.