Nella base Usa di Ghedi a Brescia 20 bombe atomiche, sito blindato perché possibile obiettivo dell'Iran

In tempo di guerra si ritorna a parlare delle basi militari Usa presenti in Italia, in particolare dopo l’attacco americano contro i siti nucleari iraniani. Dopo i raid di Stati Uniti e Israele e le minacce di ritorsioni dell’Iran, le basi americane in Europa sono divenute obiettivi sensibili in caso di escalation, facendo scattare l’innalzamento delle misure di sicurezza. Tra queste c’è la base di Ghedi, vicino Brescia, che ospita circa 20 bombe atomiche americane.

Base militare di Ghedi blindata: possibile obiettivo dell’Iran

È alta l’attenzione in Italia sulle basi militari Usa e Nato presenti nel nostro Paese.

Nessuna di queste, ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, è stata impiegata per l’attacco americano ai siti nucleari iraniani.

Ma dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran questi siti sono diventati obiettivi sensibili in caso di escalation del conflitto e sono stati pertanto blindati.

Il Corriere della Sera scrive che le misure di sicurezza sono state elevate in particolare per la base aerea di Ghedi, in provincia di Brescia.

Nella base di Ghedi 20 bombe atomiche

Questo perché nella base di Ghedi, pur essendo interamente a gestione italiana, sono conservate circa 20 bombe atomiche statunitensi.

Nella base bresciana risiede il Sesto Stormo dell’Aeronautica Militare italiana, un reparto di interdizione che ha il compito di intercettare e distruggere i caccia nemici in territorio nazionale. Hanno in dotazione Tornado e F-35.

In base agli accordi Nato, in caso di guerra le bombe atomiche americane potrebbero venire lanciate anche dagli aerei italiani.

Altre bombe nucleari Usa si trovano all’aeroporto militare di Aviano, in provincia di Pordenone, una struttura Nato.

Dove sono le basi Usa in Italia

Gli Stati Uniti hanno circa 40 basi militari in tutta Europa, dalla Groenlandia alla Turchia. La maggior parte si trova in Germania e Italia, molte di queste sono anche strutture Nato.

Oltre a Ghedi e Aviano, tra le basi militari Usa e Nato in Italia la più importante è quella di Sigonella, in Sicilia, principale hub dell’aviazione alleata in appoggio alla flotta americana di stanza nel Mediterraneo.

Altro centro importante è la base di Solbiate Olona, in provincia di Varese, che ospita il Corpo d’armata italiano di reazione rapida della Nato.

Ci sono poi la base Nato di Motta di Livenza, in Veneto, Camp Darby, in Toscana, che funge da deposito di missili e munizioni e Gaeta, nel Lazio, porto d’attracco concesso alla Marina militare americana.

C’è poi Napoli: nessuna base, ma nel capoluogo campano ha sede uno dei due comandi operativi della Nato.