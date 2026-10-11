Nella Bergamasca un uomo armato si è arreso dopo essersi barricato in casa 7 ore, minacciava di spararsi

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

A Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, un uomo di 58 anni si è barricato all’interno della sua casa minacciando di spararsi. Armato di pistola, l’uomo ha desistito e dato la propria disponibilità a essere accompagnato in ospedale dopo molte ore di trattativa con i carabinieri, arrivati sul posto assieme alla Croce Rossa. A dare l’allarme era stata l’ex moglie.

A Scanzorosciate uomo armato barricato in casa

L’allarme era scattato nel primo pomeriggio di sabato, a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo.

La ex moglie, non sentendolo da diversi giorni, aveva provato a contattarlo al telefono e aveva deciso di chiamare i soccorsi insospettita dal suo stato confusionale.

E all’arrivo del 118, l’uomo (un artigiano incensurato e in possesso di un’arma regolarmente denunciata) si è puntato la pistola alla tempia.

I soccorritori hanno allora contattato i carabinieri: il 58enne non ha comunque rivolto alcuna minaccia verso terze persone, ma esclusivamente verso se stesso.

Ore di trattative con i carabinieri

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Seriate, nel tentativo di gestire una situazione che stava diventando delicata e pericolosa.

A quel punto è intervenuto il negoziatore dei carabinieri di Bergamo, la cui sicurezza è stata garantita da un’aliquota di pronto intervento (Api) dei Carabinieri arrivate da Brescia, come riferito da BergamoNews.

Il negoziatore è entrato all’interno dell’abitazione nel tardo pomeriggio per parlare con l’uomo barricato dentro.

Le forze dell’ordine intanto avevano provveduto a chiudere via Monte San Michele, a fianco della chiesa e dell’oratorio, nel centro di Scanzorosciate.

Vicenda conclusa a tarda sera

Solo a tarda sera, come riferisce L’Eco di Bergamo, la vicenda si è conclusa fortunatamente senza feriti.

Dopo una lunga trattativa con i negoziatori dei carabinieri, l’uomo alle 23:30 ha lasciato l’arma dando la propria disponibilità a essere accompagnato in ospedale.

I carabinieri a quel punto hanno messo in sicurezza la pistola e la stanza, mentre il personale del 118 ha controllato le condizioni di salute del 58enne prima di portarlo all’ospedale di Alzano.

Per motivi di sicurezza, fin dal pomeriggio i carabinieri avevano recintato tutta la zona, non lontano dal centro di Scanzorosciate.

I motivi del gesto

Al momento non ci sono ancora ipotesi ufficiali sulle ragioni che hanno spinto l’uomo a barricarsi in casa armato di pistola.

Come scritto da BergamoNews, sembra che il 58enne stesse attraversando un periodo di forti difficoltà personali, periodo che durerebbe da qualche mese.

La pistola risulta regolarmente denunciata e detenuta e sull’uomo, che era in casa da solo, non grava alcun tipo di precedente.