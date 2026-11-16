Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 28enne e un 30enne sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I controlli sono stati eseguiti dalla Polizia in via Luigi Dottesio, a Genova; nell’appartamento in cui vivevano sono stati trovati cocaina, denaro e materiale per il confezionamento.

Il controllo in strada a Genova

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti delle Volanti in servizio a Genova hanno fermato nella mattinata di ieri i due uomini, di nazionalità albanese, mentre camminavano in via Luigi Dottesio. Si tratta di un 28enne e di un 30enne. Quest’ultimo ha cercato di allontanarsi, ma è stato subito bloccato.

La droga trovata nella borraccia termica

Entrambi, già conosciuti agli uffici di polizia, sono apparsi nervosi durante il controllo dei documenti. Gli agenti li hanno quindi perquisiti, trovando addosso a loro diverse centinaia di euro in contanti. La successiva perquisizione dell’abitazione condivisa ha portato al ritrovamento di un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una borraccia termica con 23 involucri.

All’interno c’erano 115 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 65 grammi. Nell’appartamento sono stati inoltre sequestrati 2.310 euro in contanti. I due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il pubblico ministero di turno ha disposto che entrambi fossero condotti nella Casa circondariale di Marassi, in attesa dell’udienza di convalida.