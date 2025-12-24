Nella denuncia di Antonio Medugno a Signorini "altri elementi" oltre alle rivelazioni di Fabrizio Corona

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’aveva annunciato nell’intervista a Fabrizio Corona, ora è arrivato l’atto formale. Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha depositato una denuncia nei confronti di Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione. Gli avvocati dell’ex partecipante del reality spiegano che oltre alla rivelazioni di Corona sono emersi altri elementi che li hanno indotti ad “anticipare e accelerare l’iniziativa giudiziaria”. Intanto Corona, indagato con l’ipotesi di reato di revenge porn, è stato interrogato in Procura a Milano.

Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini

Nella giornata di oggi, mercoledì 24 dicembre, Antonio Medugno ha presentato una denuncia/querela nei confronti di Alfonso Signorini.

Lo fanno sapere con una nota i suoi legali, gli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, spiegando che i reati per i quali si chiede di procedere sono violenza sessuale ed estorsione.

Fabrizio Corona interrogato in Procura a Milano

Con la querela gli avvocati dell’ex concorrente del Grande Fratello chiedono alla Procura di Milano di “valutare l’eventuale sussistenza di ulteriori fattispecie di reato e la possibile individuazione di ulteriori responsabili“.

Altri elementi oltre alle rivelazioni di Corona

Le accuse dell’attore e modello a Signorini erano già emerse nell’intervista che aveva rilasciato a Fabrizio Corona a Falsissimo.

Nel corso del colloquio con l’ex paparazzo Medugno aveva annunciato la querela all’ex conduttore del Grande Fratello.

Oltre a quelle rivelazioni ci sarebbero però anche altri elementi, come fanno intendere gli avvocati di Medugno.

“Nel corso della redazione dell’atto – dicono – sono emersi ulteriori profili rispetto a quelli già resi noti”, circostanze che li hanno indotti “ad anticipare e accelerare l’iniziativa giudiziaria”.

Interrogato Fabrizio Corona

Nella giornata di ieri, 23 dicembre, Fabrizio Corona è stato interrogato alla Procura di Milano dai pm responsabili del dipartimento che si occupa di reati a sfondo sessuale.

La vicenda è ormai nota. Nel suo canale Falsissimo su YouTube Fabrizio Corona ha di fatto accusato Alfonso Signorini di aver chiesto favori sessuali ad aspiranti concorrenti del Grande Fratello per farli entrare nel reality show Mediaset.

In risposta, il conduttore tv ha denunciato l’ex paparazzo, che è ora indagato per revenge porn.