Nella guerra tra Russia e Ucraina coinvolti anche Masha e Orso, YouTube blocca il cartone animato

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nella guerra tra Russia e Ucraina finiscono anche Masha e Orso. YouTube, infatti, ha bloccato in Ucraina 16 canali russi, tra cui alcuni dedicati al cartone animato in lingua straniera. Il Centro ucraino per la lotta alla disinformazione, che ha annunciato le restrizioni il 13 novembre, riconduce i canali interessati a propagandisti, blogger e figure dello spettacolo che sostengono l’invasione russa.

Perché YouTube ha bloccato i canali di Masha e Orso in Ucraina

Adnkronos, che riprende il Kyiv Independent, precisa che il provvedimento riguarda diversi canali in lingua straniera legati alla serie animata. Il blocco è limitato all’Ucraina e rientra in una misura che interessa anche contenuti di informazione e intrattenimento.

Tra i canali oscurati figurano quelli del corrispondente di guerra russo Alexander Sladkov e del blogger Sergei Kolyasnikov, noto come Zergulio. Le restrizioni riguardano anche il gruppo Uma2rman e diverse artiste russe, tra cui Yulia Savicheva e Victoria Daineko.

ANSA

Già ad agosto Kiev aveva adottato sanzioni contro chi produce e distribuisce Masha e Orso. Le autorità ucraine accusano il cartone di essere uno strumento di propaganda del Cremlino.

Il decreto firmato dal presidente Volodymyr Zelensky aveva colpito cinque cittadini russi e quattro organizzazioni coinvolte nella produzione o nella distribuzione della serie. Tra queste c’era lo studio russo Animaccord.

Lavrov e gli obiettivi della Russia nei negoziati sull’Ucraina

In un’intervista a Vesti, ripresa dalla Tass e riportata dall’agenzia Dire, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha spiegato che Mosca imposterà la propria posizione negoziale per raggiungere gli obiettivi indicati da Vladimir Putin nel giugno 2024. Secondo Lavrov, quegli obiettivi sono rimasti gli stessi.

Il ministro ha commentato anche la volontà dell’Unione europea di partecipare ai negoziati. A suo giudizio, i governi europei temono di restare fuori dal confronto e le loro dichiarazioni mostrano che hanno ancora le idee poco chiare sul ruolo che potrebbero svolgere nei colloqui.

Tajani sul Donbass e sull’ingresso dell’Ucraina nella Nato

Come riporta il Corriere della Sera, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto dopo che Zelensky ha riferito di una proposta avanzata da funzionari statunitensi. L’ipotesi sottoposta al presidente ucraino prevedeva la cessione del Donbass alla Russia in cambio dell’adesione dell’Ucraina alla Nato.

Tajani ha detto di essere aperto all’ingresso di Kiev nell’Alleanza Atlantica. Sull’eventuale cessione di territori, ha ribadito che la decisione spetta a Zelensky e al popolo ucraino.