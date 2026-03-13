Nella truffa della ballerina è caduta anche la moglie di Matteo Bassetti, quali conseguenze e cosa fare

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nella truffa della ballerina cade anche la moglie di Matteo Bassetti. La donna ha risposto al sondaggio della ballerina e così ha dato il via alla seconda parte della truffa. Il suo numero sarebbe stato usato per fare richiesta di 900 euro al conduttore Gianluigi Nuzzi. Il copione è lo stesso nel quale sono inciampati centinaia di italiani. A far abbassare la guardia è l’arrivo del messaggio da parte di un numero “amico”. Non manca però il modo di difendersi.

Bassetti cade nella truffa

Finisce nella truffa della ballerina anche la moglie di Matteo Bassetti, il noto infettivologo. Dentro la Notizia racconta l’episodio, che ha coinvolto anche Gianluigi Nuzzi stesso.

La donna si è trovata di fronte il solito messaggio da parte di un numero conosciuto che chiedeva in maniera del tutto innocente un semplice voto. La truffa infatti fa riferimento a un sondaggio di una finale del concorso di una scuola che prevede di scegliere la migliore esibizione. Questo numero “amico” chiedeva di votare per una certa Francesca, una figlia di amici, che poteva avere l’occasione di vincere una borsa di studio.

Cadere in questa truffa è purtroppo molto facile proprio per il numero “amico” che manda la richiesta. Il passaggio successivo è usare il numero amico contro qualcun altro e così fare richieste urgenti di denaro, attraverso un bonifico istantaneo, come avvenuto a Gianluigi Nuzzi attraverso il messaggio della moglie di Matteo Bassetti.

Truffa della ballerina: come funziona

Abbiamo già dato un’infarinatura su cosa significhi “truffa della ballerina“. Si tratta di una truffa che avviene tramite WhatsApp e che, per il modo in cui arriva ai cittadini, è stata capace già di raggirare moltissimi italiani.

Il meccanismo si può definire subdolo, perché utilizza un contatto reale, di qualcuno che conosciamo, per fare una richiesta del tutto innocente. Nel caso della truffa della ballerina infatti viene richiesto un voto, che non richiede costi o registrazioni e che può essere facilmente risolto con un clic. Si fa il piacere a un amico: votare la figlia di amici a un concorso per farle vincere una borsa di studio.

Quello che succede dopo è che WhatsApp si disconnette dal telefono della vittima non appena si inserisce il codice di registrazione, ovvero si dà l’ok per attivare l’account di WhatsApp su un altro dispositivo. Ed è con questo nuovo profilo che iniziano le richieste di denaro.

Cosa fare per difendersi

Utile ripetere come difendersi da queste truffe. Il primo accorgimento è non cliccare mai sui link ricevuti su WhatsApp, anche se arrivano da contatti di fiducia. È bene ricercare sempre, nel momento in cui si ricevono dei messaggi che suonano dubbi, se sia attiva una truffa online.

In questo caso, Internet risponde se ci si trova in una fase di espansione di una truffa online. Si può inoltre attivare la verifica in due passaggi su WhatsApp; quindi, nel caso della truffa della ballerina, l’account non si collega in maniera automatica ma viene richiesto di ricevere un SMS o di utilizzare una chiave di accesso alternativa.

Ora che la truffa della ballerina è diventata nota, nel caso si ricevano link o richieste che normalmente non si riceverebbero da amici e conoscenti, provare a chiamare il numero di WhatsApp potrebbe essere un buon modo per scoprire se dall’altra parte c’è la persona nota o meno.