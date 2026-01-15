Nello zaino di Annabella Martinelli c'erano biglietti di addio, altri messaggi trovati in casa

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Potrebbe essere la stessa Annabella Martinelli a definire il tracciato delle sue ultime ore di vita. La 22enne, purtroppo, è stata ritrovata cadavere, impiccata ad un albero tra Teolo e Villa di Teolo nel Padovano da una passante che stava passeggiando col cane. Secondo le ultime indiscrezioni gli inquirenti avrebbero rinvenuto dei biglietti di addio nel suo zaino, più altri messaggi nella sua abitazione. Per il momento la pista più battuta è quella del gesto volontario, ma più risposte arriveranno con l’autopsia.

I biglietti d’addio

La notizia è riportata dal Resto del Carlino. All’interno dello zaino bordeaux di Annabella Martinelli sarebbero stati rinvenuti dei biglietti sui quali la ragazza avrebbe appuntato la sua volontà di togliersi la vita.

Ancora, sempre il Carlino scrive che nei cassetti della sua stanza sarebbero stati rinvenuti altri messaggi dello stesso tenore, oltre a un taccuino in cui la studentessa disegnava animali e altre forme astratte.

Per questo motivo il procuratore capo Angelantonio Racanelli dichiara che “non ci sono elementi per ipotizzare responsabilità nei confronti di terze persone“.

Nei giorni scorsi, tuttavia, la Procura di Padova aveva aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di sequestro di persona, un atto dovuto per poter consentire alle forze impiegate sul campo di lavorare a tutto tondo per cercare la ragazza.

Il ritrovamento del corpo e le indagini

Il corpo di Annabella Martinelli è stato rinvenuto tra i civici 1 e 3 di via Euganea Teolo, tra Teolo e Villa di Teolo, nel pomeriggio di giovedì 15 gennaio.

La 22enne è stata trovata impiccata ad un albero da una residente che in quel momento passava di lì per portare a spasso il cane. Quel punto, un bosco scosceso sul monte Oliveto, dista circa un chilometro dall’area in cui nei giorni scorsi è stata rinvenuta la bicicletta chiusa con un lucchetto, la stessa con la quale la studentessa si era allontanata da casa il 6 gennaio.

Il corpo è stato trasferito presso l’obitorio di Padova dove presto verrà sottoposto ad autopsia. L’incarico verrà conferito nella giornata di venerdì 16 gennaio e l’esame autoptico potrebbe essere effettuato martedì 20 gennaio.

La scomparsa e la morte di Annabella Martinelli

Riavvolgendo il nastro, ritorniamo al giorno della scomparsa. Annabella Martinelli, studentessa 22enne del corso di Giurisprudenza all’Università di Bologna, alle ore 20 del 6 gennaio è uscita da casa, nella zona Ospedali di Padova, a bordo della sua bicicletta.

La ragazza ha percorso circa 25 km e ha raggiunto Teolo dove alle 22:50 è stata inquadrata dalle telecamere di videosorveglianza. 15 minuti prima ha acquistato due pizze presso il ristorante Dove Come Quando di San Domenico di Selvazzano, poi si è recata presso la pizzeria La Pepita di Tre Ponti dove ha acquistato una bibita e una bottiglietta d’acqua. L’ultima volta in cui un occhio elettronico ha immortalato il suo passaggio è stato alle 23:06, quando Annabella si trovava ai piedi di una salita verso Castelnuovo.

L’ultima persona ad averla vista in vita è stata Giulia, una ragazza di 19 anni che stava guidando da Villa di Teolo al centro di Teolo. In uno dei tornanti ha notato “una sagoma che nell’immediato mi è sembrata quella di una figura femminile” a piedi, intenta a spingere una bicicletta.

Giulia si è fermata e per tre volte le ha chiesto se avesse bisogno di aiuto, ma per tre volte quella “figura femminile” ha rifiutato. La 19enne, per non sembrare inopportuna né molesta, si è rimessa in marcia e dallo specchietto retrovisore ha notato che quella ragazza imboccava il sentiero che conduce verso il bosco.