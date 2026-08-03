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È stato eseguito un arresto dai Carabinieri nel pomeriggio di domenica 2 agosto a Catignano (Pescara). Un 44enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio e coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.

Il controllo sulla SS 602 e la scoperta iniziale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di 2 agosto, intorno alle ore 17:00, quando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Penne ha effettuato un controllo d’iniziativa su un’autovettura che transitava lungo la SS 602 nel comune di Catignano (PE). A bordo del veicolo si trovavano tre giovani, tra cui il 44enne poi arrestato.

Durante le fasi di identificazione, i militari hanno notato un evidente stato di agitazione tra gli occupanti dell’auto, manifestato da un crescente nervosismo e da risposte evasive alle domande poste. Questo atteggiamento ha spinto i Carabinieri ad approfondire i controlli, procedendo con una perquisizione personale e veicolare.

Il rinvenimento della droga e l’estensione delle indagini

Nel corso della perquisizione, all’interno dello zaino in uso al 44enne, è stato trovato un primo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo “hashish”. Gli accertamenti sono quindi proseguiti presso il domicilio dell’uomo, dove sono stati rinvenuti ulteriori 55 grammi di hashish e circa 180 grammi di marijuana.

La maxi piantagione a Cepagatti

I successivi approfondimenti investigativi hanno portato i militari presso l’azienda agricola gestita dall’arrestato, situata nel comune di Cepagatti (PE). Qui è stata scoperta una vasta piantagione composta da circa 1000 piante di canapa indiana, coltivate senza alcun titolo autorizzativo. L’intero quantitativo di sostanze stupefacenti è stato sottoposto a sequestro giudiziario.

Le indagini e le procedure giudiziarie

Tutte le sostanze rinvenute sono state repertate e saranno inviate ai laboratori tecnici specializzati per le analisi chimico-analitiche, necessarie a determinare la qualità, la purezza e la percentuale di principio attivo (THC). L’arrestato, dopo le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima previsto per la giornata odierna.

Il contesto territoriale

L’operazione si è svolta tra i comuni di Catignano e Cepagatti, entrambi in provincia di Pescara, confermando l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto al fenomeno dello spaccio e della coltivazione illecita di sostanze stupefacenti sul territorio.

IPA