Neonata arrivata morta in ospedale a Sarno portata dalla madre 16enne, forse parto in casa finito in tragedia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Tragedia a Sarno, dove una 16enne è giunta in ospedale con una neonata morta fra le braccia. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, la giovanissima mamma di origini cinesi è giunta al pronto soccorso del Martiri del Villa Malta da un comune dell’area vesuviana. Inutile il tentativo dei medici di rianimare la piccola, che è andato avanti per circa 40 minuti. Le indagini sono in corso.

Neonata giunta morta in ospedale a Sarno

La tragedia si è verificata nella notte di martedì 12 maggio. Gli investigatori ipotizzano che la ragazzina abbia partorito in casa o comunque in locali non idonei, forse con l’aiuto di un parente.

Poi la corsa disperata, accompagnata dalla madre, verso una struttura sanitaria del Vesuviano con la neonata avvolta in una coperta.

Successivamente, l’ulteriore corsa verso il pronto soccorso del Martiri del Villa Malta di Sarno.

Le indagini

La tragedia potrebbe essere il frutto di una gravidanza nascosta alla famiglia, ma tutte le ipotesi rimangono aperte.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore e della Stazione di Sarno.

Per quanto riguarda la posizione della madre, vista la sua età, è stata la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli a farsi carico delle indagini.

La piccola salma è stata sequestrata su disposizione della Procura di Nola. La morte della piccola potrebbe essere da imputare alle condizioni del parto o, magari, a patologie congenite. Solo l’autopsia potrà fare chiarezza.

Altri casi di cronaca

Il caso della neonata giunta morta all’ospedale di Sarno fa tornare alla mente, mutatis mutandis, altre tragedie recenti che hanno colpito bambine appena nate.

Come ad esempio il caso della neonata morta in ospedale a Benevento, avvenuto a fine marzo. La piccola di 2 mesi aveva problemi respiratori. Per il decesso sono stati indagati due medici, come atto dovuto.

C’è poi il caso, avvenuto lo scorso gennaio, della neonata di 26 giorni morta a Vittoria (Ragusa). La piccola si è spenta tra le braccia della madre: si è irrigidita improvvisamente mentre veniva allattata.